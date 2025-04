Máxima tensión en el Pleno de Gijón por las reclamaciones sindicales en Emulsa

Iván Villar Gijón Miércoles, 9 de abril 2025, 16:22 | Actualizado 16:30h. Comenta Compartir

La tensión que existe desde hace meses entre la empresa y los representantes sindicales de Emulsa estalló este miércoles en el salón de plenos del Ayuntamiento de Gijón, en una sesión plenaria que la alcaldesa, Carmen Moriyón, se vio obligada a suspender durante una hora para tratar de que se calmaran los ánimos.

El PSOE, a través de una iniciativa presentada como moción de urgencia al no haber sido admitida por cuestiones formales la que había registrado con el mismo motivo para su inclusión en el orden del día, llevó al debate plenario la reivindicación del comité de empresa de renunciar a la contratación externa de sendos refuerzos para los servicios de desratización y lavado de contenedores, uno de los asuntos que han llevado a la plantilla de Emulsa a convocar mañana una protesta y ante la que los trabajadores amenazan con paros durante el verano. El concejal de Medio Ambiente y presidente de la empresa municipal, Rodrigo Pintueles, consideró una «falta de respeto a la verdad» que tanto desde el PSOE como desde el comité de empresa «llamen privatización a la contratación temporal de dos trabajadores para el servicio de desratización y otros dos para el lavado de contenedores» y les acusó de «llevar a un extremo delirante su habitual sobreactuación». Tras recordarle al concejal socialista José Ramón Tuero, firmante de la proposición, que ya le había explicado reiteradamente y con detalle los motivos de esos contratos en la correspondiente comisión municipal, lamentó que «cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba y el tonto sigue», expresión que causó un primer momento de tensión con la docena de representantes sindicales de Emulsa que siguieron todo el Pleno desde los asientos reservados al público.

«¡Qué vergüenza! ¡Es lamentable que un personaje así nos represente!», se escuchó entre los trabajadores, ante lo que la alcaldesa recordó que el reglamento no permite al público tomar parte del debate y lanzó una primera advertencia de suspensión del Pleno. Los ánimos ya estaban calientes incluso antes de ese momento, pues la intención del comité de empresa era haber contado con un turno de palabra que no se les concedió. Y es que, según explicó la secretaria municipal, tras haberse denegado su primera solicitud -que se había registrado ligada a la propuesta original del PSOE que no entró en el orden del día-, los representantes sindicales no volvieron a presentar otra. «No vale instar a la benevolencia de la Alcaldía, quizás usted podría haber sido proactivo, estar atento y decirle a los trabajadores que presentaran la solicitud», reprochó Carmen Moriyón al socialista José Ramón Tuero cuando se quejó de que no se les dejara intervenir.

Sí lo pudieron hacer todos los grupos municipales, correspondiendo el último turno del debate a Pintueles, quien tras una llamada de atención de la alcaldesa pidió disculpas y retiró sus palabras sobre la actuación del PSOE. «Quizá lo adecuado hubiera sido necio, no tonto», apuntó. Y pasó entonces a dar cuenta de los motivos por los que la empresa ha licitado los polémicos contratos. En lo que respecta a la desratización, aseguró que es necesario incrementar las intervenciones de este servicio «y ha sido imposible hacerlo con personal propio de Emulsa, porque las dos personas que venían haciendo de refuerzo del mismo renunciaron a hacerlo». Recordó que estas tareas requieren de un certificado de profesionalidad y de un curso que tienen ocho personas de la plantilla, pero «se pidieron voluntarios y quedó desierto, no pudiendo imponerle a nadie realizar este trabajo», por lo que se optó optar por una empresa externa para ese refuerzo, durante un periodo de seis meses coincidente con el verano. «Queremos poder mantener el ritmo de otros años en un servicio donde en 2024 las intervenciones se redujeron de 3.450 a 2.730, lo que ha provocado la lógica alarma vecinal al ver ratas en la calles. Es un problema al que hay que poner freno de manera urgente y esta es la forma más rápida de hacerlo, porque tramitar una plaza de empleo público podría alargarse más de tres meses», argumentó.

En lo que respecta al refuerzo para el lavado de contenedores, hizo alusión a «un elevado absentismo en el servicio de Residuos Sólidos Urbanos desde el segundo semestre de 2024» e indicó que «ya el pasado verano hubo varias semanas con un absentismo del 40% entre los 25 conductores del turno de noche». Añadió que, si bien hay conductores de otras áreas de empresa con el carné requerido para esta labor, «cuando tienes unos niveles de absentismo tan elevados, mover personal sería desvestir un santo para vestir otro» y remarcó que «la falta de conductores obligó a reducir a mínimos el lavado de contenedores en época estival, que es cuando más residuos se generan en la ciudad». A día de hoy, indicó, «pese a la incorporación de dos nuevos empleados para el turno de noche, están de baja de larga duración el 32% de los operarios, por lo que de nuevo este erano podemos encontrarnos con una plantilla insuficiente para realizar esta labor». Y consideró que recurrir a la incorporación de más personal fijo para este servicio «sería sobredimensionar artificialmente una plantilla que está calculada para ser operativa con un absentismo de hasta el 8%». La alternativa por la que se ha optado es por licitar un refuerzo con dos personas de mao a septiembre, «lo que en ningún caso reducirá los medios propios». Y es que, según remarcó, ninguna de las dos contrataciones externas «conllevará reducir los medios humanos o materiales de Emulsa».

El edil consideró que tanto la iniciativa política presentada por el PSOE como la convocatoria de movilizaciones aprobada en asamblea por los trabajadores de Emulsa «parte de una premisa falsa, porque no hay ninguna privatización que paralizar y recordó que en este primer trimestre del año la plantilla media de la empresa municipal se ha incrementado en 44 personas con respecto a las mismas fechas de 2024. «Curiosas privatizaciones las mías», ironizó, antes de pedir a los socialistas y a los representantes sindicales que «dejen de intentar generar inestabilidad y de manipular a los trabajadores agitando falsos fantasmas».

Tras la intervención de Pintueles los representantes del comité de empresa, que hasta entonces habían estado sosteniendo carteles con el lema 'Privatización no, gracias. Emulsa 100% pública', le reprocharon sus palabras, con gritos, entre otros, de «mentiroso» y «tienes más cara que espalda»,y asegurando que «tienes a chóferes desempeñando tareas de peón». La alcaldesa llamó a la calma, recordando que el público no puede intervenir pero finalmente se vio obligada a suspender el Pleno.