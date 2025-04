El PSOE presenta una moción de urgencia para frenar la privatización de servicios en Emulsa

María Agra Gijón Martes, 8 de abril 2025, 21:06 Comenta Compartir

El PSOE de Gijón presentará una moción de urgencia al Pleno de este miércoles para intentar frenar la privatización de los servicios de desratización y lavado de contenedores de Emulsa. Así lo anunció este martes el concejal socialista Ramón Tuero, quien, acompañado por los representantes del comité de empresa, exigió la retirada de las licitaciones de ambos servicios, ya que en ninguno de los dos casos, según indicó, se ha emitido resolución de adjudicación del contrato.

«Tanto el presidente de Emulsa y concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, como la dirección de la empresa pueden anular el procedimiento de contratación, dejando sin efecto el proceso de licitación», explicó, argumentando que «si esperamos un solo mes para debatir las externalizaciones previstas, las contrataciones ya estarán adjudicadas y solo podrían ser objeto de rescisión anticipada».

También cuestionó que el gobierno local haya rechazado una proposición plenaria que los socialistas presentaron sobre este mismo asunto por un presunto defecto en la redacción de la propuesta de acuerdo. «El PP dijo que no era procedente porque pedíamos algo que no era competencia del Pleno», aclaró Tuero, si bien considera que «lo que querían era evitar que se hablara de la privatización de Emulsa o los trabajadores tomaran la palabra en el Salón de Plenos, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados y por eso presentamos esta moción de urgencia», remarcó.

El jueves, movilización

El objetivo del grupo socialista es «buscar soluciones a un conflicto con la plantilla» y evitar las movilizaciones anunciadas mediante la negociación, puesto que ven «inaceptables» las medidas adoptadas por la empresa. «Emulsa cuenta con cinco vehículos lavacontenedores y con numerosos trabajadores, por lo que si hay problemas de plantilla se podrían convocar plazas internas sin tener que subcontratar servicios o despilfarrar dinero público», aseveró el edil.

La vicepresidenta del comité, Elisa García, afirmó que «hay trabajadores de sobra, pero no tenemos los medios porque los camiones lavadora no funcionan. Es rarísimo que podamos acabar una jornada entera y mucho menos realizar toda la tarea que se nos encomienda, que son 100 contenedores lavados por noche». Asimismo, para el servicio de desratización, cuyas plazas quedaron desiertas, «se necesita una formación específica que se dio por última vez hace cinco años a seis personas».

La primera movilización de los trabajadores será este jueves a las 17 horas con una concentración en Begoña. Le seguirá una marcha que pasará frente a las sedes de Foro Asturias y del PP de Gijón.

