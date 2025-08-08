El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Al fondo de la imagen, estado actual de los bloques 3 y 4 del complejo residencial de Avintia. Damián Arienza

El juez falla a favor de doce compradores que rechazan pagar un plus por sus pisos a Avintia en la zona de El Rinconín, en Gijón

La sentencia de primera instancia bloquea de forma cautelar la posibilidad de que la promotora madrileña cancele las reservas y los venda a terceros en los dos bloques que quedan aún por construir en el complejo residencial de lujo

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 7 de agosto 2025

Un juez de Gijón ha dado la razón a los compradores de una docena de pisos de la promoción de Avintia en el ... entorno del El Rinconín y el Ricks, aún sin empezar a construir, que rechazaron pagar un plus de 50.000 euros por cada vivienda, sobre el precio fijado en su momento, ante la demora del inicio de la obra y el encarecimiento de los materiales, tal y como pretendía la promotora. Con una demanda colectiva han logrado también, de forma cautelar, bloquear la venta de estos pisos para que dicha promotora no pueda cancelar los compromisos y comercializarlos con terceras personas hasta que haya una sentencia firme.

