El juez falla a favor de doce compradores que rechazan pagar un plus por sus pisos a Avintia en la zona de El Rinconín, en Gijón

Un juez de Gijón ha dado la razón a los compradores de una docena de pisos de la promoción de Avintia en el ... entorno del El Rinconín y el Ricks, aún sin empezar a construir, que rechazaron pagar un plus de 50.000 euros por cada vivienda, sobre el precio fijado en su momento, ante la demora del inicio de la obra y el encarecimiento de los materiales, tal y como pretendía la promotora. Con una demanda colectiva han logrado también, de forma cautelar, bloquear la venta de estos pisos para que dicha promotora no pueda cancelar los compromisos y comercializarlos con terceras personas hasta que haya una sentencia firme.

Esta demanda colectiva es uno de los daños colaterales que ha generado el largo conflicto judicial de Avintia con Felipe Palacios, el ocupante de un chalé en la zona que acaba de recibir ratificación de sentencia de desahucio por parte de la Audiencia Provincial. El solar de la casa familiar que numantinamente se ha negado a abandonar durante más dos años es necesario para el desarrollo de los bloques 1 y 2, los mismos donde habían reservado piso los protagonistas de esta demanda colectiva que, al parecer, en su mayor parte residen en Madrid.

Avintia tiene en una fase muy avanzada la construcción de los bloques residenciales 3 y 4, los más próximos a la futura playa verde y al Sanatorio Marítimo, que albergarán 51 viviendas que está previsto que se entreguen a finales de este año o principios del próximo. La promotora madrileña, viendo que la construcción de los otros dos bloques judicializados se iba a demorar en el tiempo, envió en diciembre de 2023 por correo certificado un aviso de anulación de las reservas a los compradores que habían adelantado señal para los edificios 1 y 2.

Según ha podido saber EL COMERCIO, se les ofreció mantener el contrato abonando una subida de unos 50.000 euros con la repercusión del incremento del precio de los materiales durante la pandemia y el inicio de la guerra de Ucrania. La mayoría de clientes que habían reservado para esa segunda fase del complejo residencial accedieron a abonarla. Y luego hubo otro grupo de entre 12 y 15 personas que rechazaron la propuesta y acudieron a los tribunales, perdiendo ahora Avintia en primera instancia. La promotora madrileña defendía que la estipulación segunda del contrato con sus clientes marcaba como fecha de caducidad de la reserva el primer trimestre de 2021.

El escenario que se abre con estos compradores que han colectivizado su demanda es que, salvo apelación de la promotora en segunda instancia y nueva sentencia en sentido contrario, esta docena de pisos tendrá que ser vendida a los propietarios demandantes al precio inicial.

El desahucio en curso

En relación con la sentencia firme de desahucio contra Felipe Palacios, Avintia ya solicitó al Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Gijón el lanzamiento del desalojo forzoso. La promotora también recibió notificación de la aprobación por la CUOTA del proyecto de expropiación que afecta al usufructo vitalicio del ocupante del chalé, el hijo, y a los derechos edificatorios en la nueva urbanización de sus padres, Baltasar y Armanda.