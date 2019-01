Mario Suárez renuncia a ser el candidato de Podemos y deja paso a Yolanda Huergo Yolanda Huergo, candidata oficialista de Podemos, observa a Mario Suárez mientras hace balance de su etapa como concejal. / JORGE PETEIRO Anuncia que tampoco volverá a ser concejal y reivindica el relevo en las instituciones: «Hay que acostumbrarse a que los políticos sepan retirarse» MARCOS MORO GIJÓN. Sábado, 26 enero 2019, 02:13

El portavoz de Xixón Sí Puede y secretario general de Podemos Xixón, Mario Suárez del Fueyo, renuncia a repetir como candidato y cede la cabeza de lista oficialista a Yolanda Huergo para las primarias locales. En plena crisis de la formación morada en Gijón y en Madrid, uno de los actores principales de la política municipal desde junio de 2015 anunció ayer también que «no volveré a ser concejal» dando por cerrada su etapa en el Ayuntamiento al finalizar este mandato. Incluso dejó en el aire su continuidad al frente del aparato local de su partido con un «Dios dirá».

Una comparecencia para ofrecer su apoyo a Huergo y presentarla como su relevo natural al frente de la candidatura 'Ganar Xixón 2019', acabó convirtiéndose en un balance personal de su estancia en el Consistorio. «Con sus luces y sus sombras» como él mismo reconoció.

Entre las luces enumeró la contribución al consenso que permitirá aprobar el miércoles el Plan General de Ordenación (PGO), la puesta en marcha de la renta social, la lucha contra la contaminación, el impulso al deporte femenino y haber sido caja de resonancia de los movimientos sociales de la ciudad. Entre las sombras admitió su parte de culpa por no haber logrado la cohesión del grupo municipal en los últimos meses con la salida abrupta de dos de sus seis concejales.

Con todo, no incluye en el 'debe' que siga gobernando Foro en la ciudad. Asegura que no le ha hecho mella «ni en lo personal ni en lo político» que desde los otros dos grupos de la izquierda, PSOE e IU, le señalasen como sostén del partido de Moriyón a lo largo de este mandato y la persona que dinamitó los intentos para que prosperase una moción de censura. Remarcó que tanto en los órganos de decisión del partido como dentro del grupo municipal la postura siempre fue la misma. Sí a un gobierno de la izquierda alternativo al de Moriyón, pero siempre que lo encabezase una persona del espacio electoral de la confluencia de Unidos Podemos. «Hicimos un llamamiento sincero a la unidad de la izquierda y fue rechazada. No era una jugada de billar», enfatizó.

También quiso reivindicar con su ejemplo el relevo en las instituciones:.«Yo vine al Ayuntamiento con un periodo de caducidad. No soy un político profesional; hay que acostumbrarse a que los políticos sepan retirarse».

También defendió que en su comportamiento político como edilsiempre «primó lo colectivo sobre lo personal, porque yo vine a trabajar para la gente y la ciudadanía, no a hacer una carrera personal». «Me voy del Ayuntamiento sin cobrar ni un céntimo de euro y con una dedicación exclusiva que a veces fue de diez y doce horas diarias. Porque ése es alto concepto que tengo de lo que es servir a la ciudadanía y no a uno mismo», añadió.

«Seguiré en Podemos, en la brecha y en la calle», prometió, además de avalar públicamente a su sucesora: «Yolanda Huergo es una persona que representa perfectamente el espíritu de Podemos Xixón y a ella le prestaré todo mi apoyo y mi trabajo para estas primarias que vamos a ganar, y, posteriormente, para llegae a la Alcaldía de este Ayuntamiento», manifestó Suárez.

Por su parte, Huergo agradeció el apoyo de su secretario general ante una decisión «muy meditada, que tomo con mucha responsabilidad, con muchas ganas de trabajar y encabezar esta candidatura que representa muy bien lo que tiene que ser Podemos Xixón». Avanzó también que su intención es continuar ahondando en la línea de trabajo emprendida por el grupo municipal de Xixón Sí Puede «aprendiendo de aciertos y errores».

La candidata de 'Ganar Xixón 2019' incidió también en que es preciso asumir que la gente llegue a las instituciones «dé lo mejor de sí durante el tiempo en el que está y después decida retomar su vida».