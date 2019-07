Melodías tradicionales en femenino El grupo Muyeres, durante la actuación con la que ayer abrió el Festival Arcu Atlánticu. / JOAQUÍN PAÑEDA El grupo Muyeres pone el broche de oro a la gira 'País Malva' en la plaza Mayor | El concierto, mezcla de música y teatro, supuso el arranque del VIII Festival Arcu Atlánticu que finaliza el próximo domingo, 28 de julio MARLA NIETO GIJÓN. Miércoles, 24 julio 2019, 00:29

Veinticuatro muyeres, un escenario, música, teatro y dos objetivos claros: evocar los restos sonoros de la música tradicional y empoderar a la mujer. Y todo a través de un proyecto ambicioso: 'País Malva'. «Se trata de un paisaje sonoro basado en las grabaciones de los primeros etnomusicólogos que documentaron la música tradicional asturiana a mediados del siglo XX», explicó la presidenta de la Asociación Muyeres, Marianela Colomer. Ellas son las creadoras del movimiento y grupo artístico que ayer deleitó a los gijoneses con un original concierto en la Plaza Mayor. Este sirvió de apertura del VIII Festival Arcu Atlánticu, esta edición enfocado al papel de la mujer, que durará hasta el próximo domingo, 28 de julio.

«Tenemos mujeres desde los dieciocho a los sesenta años. Nuestras canciones son de estilo tradicional, tanto bailable como típico de la tonada. Queremos hacer versiones pero lo más reales y fieles posibles a lo que las canciones eran en el pasado», señaló Colomer. Lo importante, dijo, es «no perder las costumbres, pasar de unas generaciones a otras la música asturiana. Muchos piensan que por culpa de internet los niños de hoy en día están perdiendo el gusto por lo de siempre, sin embargo, yo pienso que las redes sociales podrían ser un instrumento muy bueno y complementario para transmitir el mensaje».

Aparecieron en el escenario, por el centro, todas del mismo lado, y arrancaron con la danza 'Mieres', acompañada por voz y violín. A continuación, una de las artistas, Silvia, sorprendió con su tonada allerana 'Cabrúñame' a todos los allí presentes y, poco después, la rebelión con alboradas, animales y conxuros, en la que salieron a las tablas un sinfín de instrumentos que amenizaron la interpretación teatral que llevaron a cabo. Así hasta completar las más de veinticinco piezas de 'País Malva', en las que colaboraron Morgane Le Cuff (Bretaña), Vanesa Muela (Castilla), Tanxugueiras (Galicia), Las Çarandas (Portugal) y la asturiana Marisa Valle Roso.

El público no estaba muy seguro de si debía o no aplaudir, para no interrumpir el arte. Aunque la lluvia amenazó el espectáculo, el respetable se mostró encandilado con la actuación.

Cucharas y sartenes

Todas las componentes de Muyeres saben tocar algún instumento, desde la voz hasta el violín, el arpa o la flauta travesera, entre muchos otros. Pero algunas son especialistas en «instrumentos de andar por casa», como las cucharas y las sartenes. «Antes se utilizaba cualquier utensilio como instrumento», apuntó Colomer.

Además, contó, «todas nosotras trabajamos. Algunas son funcionarias, otras desarrollan labores en el hogar, yo soy fotógrafa... Pero nos preparamos mucho en lo musical. Nos desvivimos en los ensayos, porque entendemos que en la música es necesario ser visceral, pero hay que trabajarla para que sea coherente con lo que queremos transmitir a nuestro público».