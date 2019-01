«Es el momento de impulsar otra vez El Coto. Llevamos años de pasividad» Christian Guisado, ante la sede vecinal de El Coto, en Avelino González Mallada 42, donde aún está pendiente la presentación de su junta directiva. / JOAQUÍN PAÑEDA Christian Guisado. Presidente de la asociación de vecinos de El Coto Se marca como prioridad que el barrio «vuelva a tener sentimiento de unidad y la gente se sienta orgullosa» de pertenecer al mismo PABLO SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 30 enero 2019, 03:46

Tras completar un largo recorrido por las asociaciones juveniles de El Coto, Christian Guisado (Gijón, 1990) ha decidido ahora afrontar el desafío de ponerse al mando del colectivo vecinal del barrio, en el que también se incluyen Ceares y Viesques. No será empresa fácil. Su antecesor, Óscar Piñera, deja, tras 44 años en el cargo, un barrio mejorado, pero con muchas cuestiones pendientes. Guisado, de carácter conciliador, pretenderá devolver a la zona el peso perdido. Su estrategia: que juventud y experiencia den lo mejor de cada una.

-¿Por qué considera que es el presidente idóneo para El Coto?

-Bueno, no debo ser yo, debemos ser todos los vecinos. Yo voy de cabeza de lista, pero no vengo solo. Traigo detrás un grupo de gente con muchas ganas de aportar al barrio y de empujar y conseguir esas cosas que quedaron paradas hace unos años.

-¿Qué son esas cosas que quedaron paradas?

-Yo creo que hay que atender un poco más a todos los sistemas que tenemos en el barrio. La gente mayor, la gente joven, los niños... ¿Por qué no mezclar también esta diversidad? Queremos volver a darle vitalidad al barrio, traer de vuelta ese sentimiento de unidad y de que la gente se sienta orgullosa de seguir perteneciendo a El Coto.

-¿Cuáles serán sus primeras medidas concretas en el barrio?

-Lo primero que tenemos que hacer es aterrizar y escuchar a la gente. Seguro que tienen muchas propuestas. A partir de ahí, trabajar sobre eso. No puedo avanzarle ningún programa estructural porque no lo tenemos. Primero queremos asentarnos.

Evitar conflictos

-Uno de los puntos que más división generaron durante los últimos años fue la gestión respecto al centro Milsoles. ¿Cuál es su postura y cómo abordará el tema?

-Pues mire, yo ahora estoy encantado con la comisión de seguimiento creada para el tema Milsoles. Están llevando a cabo un trabajo fabuloso. Además, las instancias del centro se agrandaron y ahora disponen de una infraestructura muy bien acondicionada para sus necesidades. Vamos a estar controlando, pero también echando una mano para lo que necesiten.

-¿Tema cerrado entonces?

-Sí. Con estas juntas de seguimiento todo está yendo bien. Vamos a seguir controlando que no haya ningún conflicto pero el centro Milsoles puede seguir en el barrio todo lo que quiera.

-¿Se reflejará en su equipo esta mezcla entre juventud y experiencia por la que dice que apuesta para su mandato?

-Claro. Por un lado, necesitamos gente con experiencia en la vida y, por otro, personas que aporten vitalidad. Presentar una candidatura que solo incluya a gente joven supondría caer en detalles en los que no debemos caer. En este barrio la gente mayor y la gente joven deben hacer núcleo y sacar juntos ese trabajo que tanto se necesita.

-¿Cómo valora los últimos años de mandato de Óscar Piñera?

-Pues mire, yo soy muy joven como para opinar de ello. Sé que Óscar trabajó mucho por el barrio e hizo un montón de cosas. A partir de ahí no puedo decirle mucho más. Nosotros nos vamos a poner a trabajar para ver cómo están las cosas y por donde podemos tirar, pero siempre agradeciendo la labor desempeñada por Óscar durante los últimos 44 años.

Única candidatura

-¿No ha estado pendiente en los últimos años de la dirección que tomaba el barrio?

-Sí, sí. Claro.

-Entonces sí tendrá una opinión al respecto.

-Bueno, yo creo que El Coto entró en un momento de pasividad y relajamiento. Nos relajamos todos y desde todos los ámbitos. Eso no quiere decir que sea culpa de una sola persona. Llegamos a un punto en el que no íbamos ni para adelante ni para atrás y creo que ahora, con gente que quiere, es el momento de impulsar otra vez El Coto.

-¿Cómo valora que solo haya habido una candidatura?

-Creo que somos la candidatura que el barrio apoya. Si no hay otra es porque ven que venimos con ganas, fuerza y la motivación necesaria. Para mí es un detalle menor.

-¿La gente joven del barrio está implicada?

-Lo está, pero hasta cierto punto. Muchas veces hizo falta darles ese voto de confianza. Es cómo cuando vas a un trabajo y no te cogen por falta de experiencia, pero tampoco te dan la opción de cogerla. Nosotros vamos a dársela.

-¿Cuál es su visión sobre los últimos cuatro años de Foro respecto a política de barrio?

-Para mí están haciendo un trabajo favorable por la ciudad. Ninguno somos máquinas, y por tanto no lo hacemos todo bien. Tampoco digo que otro grupo no pueda hacerlo mejor. Yo no me pienso posicionar políticamente. Con el Ayuntamiento hablaremos todo lo que tengamos que hablar. Si tenemos que luchar, también lo haremos.