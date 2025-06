Moriyón asegura que «ya voy a pasar pantalla» tras el choque con Roqueñí Remarca que ese conflicto «nos sometió a una crisis institucional» y ello explica que no hayan levantado la voz contra el retraso en la alternativa al vial de Jove por parte del Principado

Marcos Moro Gijón Sábado, 28 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

La alcaldesa Carmen Moriyón volvió a insistir, en una entrevista radiofónica en Onda Cero Gijón, en que la ciudad está sentando las bases para su mayor transformación desde los años 90 en el ecuador de su tercer mandato. Todo ello merced al desarrollo de proyectos como Naval Azul (reforzado con la compra de Indra del vecino Tallerón), el desembarco de la Universidad Europea y del grupo hospitalario Quirón y la próxima culminación de la primera fase de la urbanización de la ampliación del Parque Científico.

La regidora recordó que hace dos años dieron el paso de comprar a la Autoridad Portuaria de Gijón sus terrenos en Naval Gijón (35.000 metros cuadrados) por 4,6 millones de euros para que industrias limpias generen actividad y empleo de calidad. Una operación que nunca vio en riesgo pese al cambio de actitud del Puerto sobre la cesión de la franja con la llegada del equipo de Nieves Roqueñí y el PSOE al empecinarse en incumplir lo pactado y firmado.

Sobre este conflicto, que reconoce que la dejó «agotada física y emocionalmente y nos sometió a una crisis institucional», aseguró que espera que el consejo de administración de la próxima semana dé carpetazo definitivo a un problema que, asegura, ella nunca quiso. Dice Moriyón que no le importa si Roqueñí fue obligada a recular en su postura, aunque lamenta que a día de hoy el Ayuntamiento siga sin tener el informe de la Abogacía del Estado que liga la venta de la parcela de Naval Gijón con la cesión de dicha franja. Tras el choque con la presidenta del Puerto, aboga por reconducir la situación para lo que resta de mandato: «Ya voy a pasar pantalla». La alcaldesa ironizó con la presencia de la industria de defensa en la franja costera de El Natahoyo con la llegada de Indra. Confirma, según ella, que «las piraguas y los niños jugando no pintaban nada en ese ámbito».

Achacó al conflicto portuario que durante los últimos meses no hayan tenido tiempo para levantar la voz por los retrasos acumulados por el Principado en dar a conocer una alternativa al vial de Jove. «Ahora nos pondremos a ello. Me preocupa que empiecen decir que por allí pasan menos camiones y ese relato no se lo vamos a comprar», advirtió.