Moriyón: «Buscaremos soluciones ante la irresponsabilidad con el plan de vías» El diputado regional del PP Carlos Suárez y el edil Manuel de Castillo ante la estación provisional. Detrás de ellos Mariano Marín. / PAÑEDA Advierte de que si falla el diálogo con Fomento «nos reservamos todas las medidas para defender lo que corresponde por derecho a la ciudad» M. MORO / P. SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 8 noviembre 2018, 02:34

Carmen Moriyón aseguró ayer que en las próximas semanas pondrá todo su empeño en «buscar soluciones» ante la «grave irresponsabilidad» que, a su juicio, supone el bloqueo del convenio del plan de vías por parte el Ministerio de Fomento. La regidora de Foro explicó que desde el 26 de octubre, momento en la que el secretario general de Infraestructuras la llamó para trasladarle que el acuerdo de financiación estaba «inmaduro», espera que se le comunique una fecha para viajar a Madrid y abordar los aspectos concretos que impiden la firma de un convenio ya consensuado.

Su prioridad, remarcó, es solucionar este problema por medio del diálogo y «con absoluta lealtad institucional, porque eso es lo que quieren los vecinos, que nos piden que se evite entrar en guerra». No obstante, advirtió de que si por parte del ministerio no hay respuesta, «nos reservamos todas las medidas necesarias legítimas para defender lo que le corresponde por derecho a la ciudad». La también presidenta regional de Foro y candidata electa de su partido a la presidencia del Principado declinó la invitación para lanzar un mensaje directo al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a quien no obstante sí afeó «el que vaya a Valencia y ofrezca muchos millones para el rescate de su puerto cuando aquí hay un problema con la ZALIA, que necesita 10 millones de euros para construir la subestación que debe suministrar luz a las parcelas».

Respecto a la postura de aparente neutralidad y silencio de los socialistas locales y regionales, muy criticada por la federación de vecinos y otros partidos, Moriyón fue contundente: «Solo me interesa Gijón, el que se baje del tren allá el».

Ella y Fernando Couto, avanzó, apoyarán la propuesta de Xixón Sí Puede para forzar la celebración de una reunión extraordinaria y urgente del consejo de Gijón al Norte. También manifestó su apoyo a la campaña de acciones reivindicativas del movimiento vecinal gijonés. «Los acuerdos y convenios están para cumplirse», reivindicó, al tiempo que recordó que cuando Foro llegó al Ayuntamiento respetó lo acordado previamente como fue el caso del convenio con la Universidad de Oviedo.

«Riéndose de Gijón»

Por su parte, el diputado regional del PP, David González Medina, que hoy interpelará en la Junta al consejero Fernando Lastra, recriminó que «los nuevos socialistas» que dirigen la agrupación local y la FSA «son más cobardes» que los anteriores, porque «callan» ante un proyecto clave para Gijón en vez de exigir a Fomento la firma inmediata del convenio. Acompañado del presidente local de su partido, Mariano Marín, el diputado Carlos Suárez y los ediles Manuel del Castillo y Sofía Cosmen, afirmó que el Gobierno «se está riendo hasta las trancas de Gijón» y cargó contra la «postura de tibieza» de Moriyón tras expirar el ultimátum del 31 de octubre. Ésta le replicó que «si los ministros del PP Ana Pastor e Íñigo de la Serna hubieran sido más diligentes con el proyecto ferroviario, igual no teníamos que estar esperando ahora por el señor Ábalos».