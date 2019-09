Movilidad retoma el plan para sacar de la acera el carril bici de Fomento Peatones y ciclistas comparten espacio en Fomento. / PETEIRO Estudia la forma de usar en rotación las plazas libres de los aparcamientos para residentes construidos en régimen de concesión I. VILLAR GIJÓN. Lunes, 2 septiembre 2019, 01:55

Trasladar el carril bici de Fomento desde la acera hasta la calzada es uno de los retos que se marca para los próximos meses la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad, al tiempo que trabaja en el nuevo plan de Movilidad y en una nueva ordenanza, documentos que el área que encabeza Aurelio Martín confía en aprobar en un plazo de un año pero para los que podría haber un borrador antes de finales de este. El carril bici de Fomento, que se prolonga desde la plaza del Marqués hasta la playa de Poniente, es uno de los puntos más conflictivos de la red ciclista de Gijón. Si bien no es el único que transcurre a lo largo de una acera -también ocurre, por ejemplo, en la avenida de Castilla y en Torcuato Fernández Miranda-, su delimitación no está tan clara como en otros lugares -hay partes donde la pintura apenas es visible- e incluso cuenta con un tramo de espacio compartido para ciclistas y peatones donde muchas veces no se respeta la prioridad que tienen quienes se desplazan a pie.

Los vecinos de la zona llevan tiempo reclamando una solución e incluso presentaron al anterior equipo de gobierno un proyecto que pasaba por desplazar la vía ciclista a la calzada, pegada a la acera pero independiente de esta, ocupando para ello las plazas de estacionamiento que existen a ese lado de la calle desde los Jardines de la Reina hasta el Museo del Ferrocarril. El aparcamiento se trasladaría a la acera contraria, optando por una nueva disposición en hilera. También el Foro de la Movilidad ha planteado en varias ocasiones la necesidad de revisar este conflictivo tramo de carril bici.

Calles 30

En lo que respecta a la futura ordenanza de Movilidad, la intención del Ayuntamiento es plantear en ella una reducción general de las velocidades máximas en casco urbano, acorde con la que se prevé que implante a corto plazo para todas las ciudades la Dirección General de Tráfico. Con ella, la mayoría de las calles de la ciudad estarían limitadas a 30. La concejalía también trabaja en medidas para permitir el uso en rotación de plazas que estén libres en aparcamientos subterráneos concesionados en su momento con varias empresas para su alquiler a residentes y que no se llegaron a ocupar, como ocurre en la avenida de Castilla.