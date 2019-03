«El movimiento vecinal ayudó a construir la ciudad que es hoy Gijón» Jueves, 14 marzo 2019, 03:13

A propuesta de Podemos por «ser un referente en el tejido vecinal de Gijón» desde una época en la que las mujeres no solían ostentar cargos de responsabilidad en estas asociaciones, Tita Caravera recibirá una Medalla de Oro que ya dedicó a «todas las mujeres del movimiento vecinal». La distinción «va a tener un lugar preferente en mi corazón y en mi casa», dijo aún abrumada por la decisión del Pleno. Pero, avisó, «con esta medalla no me jubilo». «Seguiré en La Arena y trabajando con el colectivo de mujeres como lo he hecho siempre», tranquilizó. Caravera hizo suyas las palabras de Mario Suárez, el encargado de glosar su figura, al asegurar que «el movimiento vecinal ayudó a que Gijón sea la ciudad que es hoy a base de nuestras reivindicaciones». «Esa parte ya está un poco superada, pero requiere mantenimiento y que nos involucremos», pidió.