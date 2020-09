Multas de hasta 900 euros a partir de hoy para los ciudadanos que no separen la basura en Gijón Recogida de basura en el mirador de Somió. Tirarla fuera de la papelera se sanciona con entre 100 y 750 euros. / JUAN CARLOS TUERO La ordenanza de residuos prohíbe rebuscar en contenedores, dar de comer a palomas y gatos callejeros y la evacuación fisiológica en el mar LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Martes, 8 septiembre 2020, 00:27

El reciclaje ya no es una opción. Es una obligación. Como lo es también el asegurarse de que la basura que deposita en el contenedor correspondiente está bien compactada dentro de la bolsa para aprovechar al máximo su capacidad y que ocupe menos espacio en el contenedor. ¿Qué puede ocurrir si no lo hace? Se expone a una multa que podría llegar a los 900 euros. Y sepa que la sanción, como todas las que vienen recogidas en la nueva ordenanza municipal de residuos e higiene urbana de Gijón -que sustituye a una anterior, de 1988-, se la pueden poner desde hoy, fecha en la que entra en vigor la citada norma.

«Aunque contempla un régimen sancionador, la voluntad inequívoca de este Ayuntamiento es hacer cumplir sus postulados a través de la concienciación e información. Por lo tanto, se desarrollarán programas específicos para la sensibilización de la ciudadanía en materia de gestión de residuos e higiene urbana», dice el Consistorio en la exposición de motivos de la normativa, cuyo objetivo es «hacer de Gijón un municipio más limpio, agradable y sostenible».

La tarea empieza desde casa. Contando con bolsas de basura específicas para el papel y el cartón, los envases, el vidrio, la materia orgánica y la fracción resto, es decir, lo que no se puede reciclar. Lo que va al contenedor verde. Para la recogida separada no hay horarios. Las bolsas se pueden depositar en cualquier momento del día. Sí los hay para dejar la basura que no se puede reciclar: entre las ocho de la tarde y las once de la noche, de domingo a viernes. Y hay que asegurarse de que las bolsas son suficientemente resistentes para impedir derrames porque, si hay un vertido, «el usuario causante será responsable de la suciedad ocasionada».

En cualquier caso, si llega y el contenedor rebosa de basura, busque otro o vuelva para casa con la bolsa, porque dejarla fuera también es causa de sanción. Como lo es tirar una colilla, un chicle o las cáscaras de pipas al suelo: desde 100 a 750 euros de multa.

Prohibidísimo también utilizar la red de saneamiento o el alcantarillado para deshacerse de cualquier tipo de residuo, sacudir el mantel por la ventana o regar las plantas si ello va a suponer salpicaduras en la vía pública. Asimismo, rebuscar en papeleras y contenedores podría ser sancionado hasta con 900 euros. Y no se permite dejar en el contenedor productos vegetales procedentes de la poda, la siega o el corte de ramas. Para eso están los puntos limpios.

Limpiar los orines del perro

Hay más prohibiciones recogidas en la nueva norma, como la de que los perros orinen «en las fachadas de viviendas y locales y sobre el mobiliario público». De hacerlo, se plantea que «preferiblemente» sea «en la zona de calzada más próxima a la acera». Además de con la bolsa para recoger los excrementos, el dueño deberá salir de casa con una botella con agua con la que «procederá a la limpieza inmediata» de la zona donde el perro haya orinado. Tampoco se permitirá alimentar a palomas, gaviotas, perros o gatos abandonados (excepto dar pienso seco a las colonias de gatos), ni dar de beber o lavar a las mascotas en fuentes públicas.

Las restricciones también llegan a las playas, a las que no se podrá acceder con botellas o vasos de cristal (salvo en los casos que haya autorización municipal) y en las que no se podrá acampar, pernoctar, hacer fuego, cocinar o asar al aire libre. La norma es clara: no se pueden arrojar desperdicios (papeles, envases, líquidos) a la arena y «se prohíbe la evacuación fisológica en el mar o las playas».

Para lograr ese Gijón más limpio que se pretende con este compendio de normas, el Ayuntamiento también pide la colaboración ciudadana a la hora de «denunciar las infracciones de las que tenga conocimiento ante los servicios municipales competentes» o, al menos, de comunicar la existencia de residuos abandonados en la vía pública, como vehículos, muebles, animales muertos o residuos procedentes de obras de construcción o demolición.

Los agentes de la Policía Local -además del órgano competente del Principado de Asturias- serán los encargados de vigilar, inspeccionar y controlar los depósitos o vertederos de residuos, tierras o escombros que puedan aparecer en el municipio. Si no están autorizados, serán responsables las personas que lo realicen y los propietarios de los vehículos en que se transporten dichos residuos.

Sanciones previstas en función del tipo de infracción Leves 100 a 750€

· No recoger los excrementos de animales.

· Vaciar ceniceros o romper botellas en la vía pública.

· Depositar fuera de las papeleres residuos de pequeño volumen, como papeles, chicles, colillas, caramelos y cáscaras.

· Orinar o escupir en la vía pública y vertidos de bebidas.

Hasta 900€

· Efectuar tareas de rebusca o extracción de residuos de papeleras o contenedores.

· Depositar los residuos sin separarlos por fracciones.

· Depositar los residuos sin compactarlos para reducir su volumen, cuando se observe una total ausencia de acciones para ello.

· Incumplir los horarios.

Hasta 9.000€

· Cualquiera de las infracciones consideradas como leves, cuando tengan que ver con residuos peligrosos.

· En base a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, se consideran peligrosos los que por su características sean «explosivos, oxidantes, fácilmente inflamables, irritantes, tóxicos, nocivos, cancerígenos, corrosivos, infecciosos o mutagénicos».

Graves 751 a 1.500€

· La existencia de desechos y residuos en espacios de titularidad privada, edificios, solares y fincas, así como la falta de mantenimiento en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

901 a 45.000€

· Depositar escombros y toda clase de residuos en terrenos o zonas sin autorización municipal de vertedero.

· El abandono en la vía pública de vehículos fuera de uso.

751 a 1.500€

· Infracciones calificadas como graves (entre las que también se incluye la entrega, venta o cesión de residuos a personas no autorizadas), cuando tengan que ver con residuos peligrosos.

Muy graves 1.501 a 3.500€

· La reincidencia en infracciones de la misma naturaleza en materia de limpieza. Se entenderá que existe cuando haya más de una en el término de un año, con resolución firme.

45.001 a 1.750.000€

· Depositar escombros y toda clase de residuos en terrenos o zonas sin autorización municipal de vertedero.

· El abandono en la vía pública de vehículos fuera de uso.

300.001 a1.750.000€

· El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos.

· Actuaciones que supongan un peligro grave para la salud.