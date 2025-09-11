El nuevo Plan Llave prevé más ingresos para el Ayuntamiento de Gijón si el precio de los pisos aumenta

La revisión de los pliegos de la primera fase del Plan Llave de Gijón, orientado a la construcción de viviendas en seis parcelas ... de titularidad municipal, contempla que en caso de existir una revisión al alza del precio máximo que rige en la actualidad para la venta de viviendas de protección concertada (VPC), los adjudicatarios deberán compensar económicamente al Ayuntamiento.

El programa está concebido formalmente como una «permuta de suelo municipal por vivienda futura», por la cual los constructores que resulten adjudicatarios de estos suelos deberán entregarle al Ayuntamiento, en concepto de pago, una parte de los pisos que construyan sobre ellos y que se incorporarían al parque municipal para destinarlos a alquiler asequible. Esta aportación se mide en metros cuadrados útiles y se calcula dividiendo el precio de licitación de cada parcela entre el precio máximo que contemplan las bases para la venta del resto de viviendas y que equivale al módulo de VPC actualmente vigente en Asturias: 2.124 euros por metro cuadrado. Por ejemplo, la parcela con la tasación más alta, situada en la calle Gloria Fuertes, tiene un precio de licitación de 1.169.287 euros, lo que significa que si el adjudicatario plantea vender los pisos que construya por el precio máximo permitido de 2.124 euros, tendría que entregarle al Ayuntamiento 550,51 metros cuadrados de la edificación resultante (451,51corresponderían a viviendas y el resto a anejos como garajes y trastero). Rebajar el precio al que se promete poner a la venta los pisos, equivaldría a la entrega de más metros cuadrados (si se vendieran a 2.000 euros, serían 584 metros cuadrados) y por tanto conllevaría una mayor valoración de cara a la adjudicación del contrato.

El Ayuntamiento hace además una estimación de viviendas a obtener en cada parcela, fijando como tamaño promedio un piso de 90 metros cuadrados. No obstante, tiene en cuenta que el número de metros cuadrados que deben entregarle los constructores no siempre se podrán traducir en pisos completos, dado que estos deben adecuarse a las condiciones de cada proyecto arquitectónico. En este sentido, contempla que la superficie que no se pueda transformar en vivienda o anejos –y que no puede ser más de un 15% del total– «será objeto de compensación económica» a un precio por metro cuadrado equivalente al que el adjudicatario haya fijado como precio de venta de las viviendas.

El cambio aprobado esta semana para que los constructores puedan actualizar el precio de los pisos al módulo VPC que esté vigente en el momento de su venta no afecta al cálculo del número de metros cuadrados que se deberán entregar, pero sí conllevará, llegado el momento «una revisión de la compensación económica» al Ayuntamiento.

Por su parte la Consejería de Vivienda recordó que la revisión del precio del módulo de VPC que reclama la patronal de la construcción, con la que se reunió hace unos días, es un compromiso incluido en la concertación social «y que vamos a cumplir».