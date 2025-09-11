El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las parcelas del Plan Llave. Arnaldo García

El nuevo Plan Llave prevé más ingresos para el Ayuntamiento de Gijón si el precio de los pisos aumenta

El Principado reitera su compromiso de aprobar una revisión del módulo por metro cuadrado que se aplica a las viviendas protegidas

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:12

La revisión de los pliegos de la primera fase del Plan Llave de Gijón, orientado a la construcción de viviendas en seis parcelas ... de titularidad municipal, contempla que en caso de existir una revisión al alza del precio máximo que rige en la actualidad para la venta de viviendas de protección concertada (VPC), los adjudicatarios deberán compensar económicamente al Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  3. 3 El xatu milagro de Fontaciera
  4. 4 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  5. 5 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  6. 6

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  7. 7

    Fumadores y hosteleros, en pie de guerra contra el veto al tabaco en las terrazas: «Nos mata, es un recorte a las libertades»
  8. 8

    Asturias amenaza con multas de hasta 100.000 euros a quien engañe a los consumidores
  9. 9 La gran ruta costera de Asturias: 36 etapas para caminar entre playas
  10. 10

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El nuevo Plan Llave prevé más ingresos para el Ayuntamiento de Gijón si el precio de los pisos aumenta

El nuevo Plan Llave prevé más ingresos para el Ayuntamiento de Gijón si el precio de los pisos aumenta