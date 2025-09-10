El Plan Llave de Gijón incorpora la revisión «inmediata» de precios si el Principado sube la vivienda protegida

El Ayuntamiento de Gijón desbloqueó este miércoles el Plan Llave casi tres meses después de suspender su licitación. Lo hizo en una junta ... de gobierno extraordinaria, justo antes del Pleno ordinario de este mes en el que se iba a debatir una propuesta del PSOE para instar al gobierno local a impulsar varias medidas en materia de vivienda, entre ellas la de la promoción directa.

De hecho, el choque de posturas entre gobierno y oposición a cuenta del Plan Llave tuvo su protagonismo en la sesión plenaria, a la que el edil de Urbanismo llegó tras aprobar los pliegos para licitar el primer lote del plan, que consta de 120 pisos de los 500 previstos en las distintas fases y para el que las empresas constructoras interesadas tendrán un plazo de 45 días para presentar ofertas.

El Ayuntamiento ha introducido una claúsula que permitirá la «actualización inmediata» si se produce un incremento de los precios máximos de la vivienda protegida, como solicitó la patronal de la construcción CAC-Asprocon, que persigue esta actualización de precios en el marco de la negociación de la concertación social con el Gobierno del Principado. Hasta entonces, el Plan Llave vuelve a licitarse con el precio máximo de 2.124 euros que marca la ley.

El concejal socialista Tino Vaquero reprochó, en la presentación de una proposición que concitó el voto favorable de IU y Podemos, que se destine el Plan Llave a la promoción de viviendas concertadas, «las más caras dentro de la promoción pública», en vez de a vivienda pública «en alquiler social asequible». Vaquero se mostró convencido de que los vecinos de Gijón «no van a ver ni una sola vivienda» en estos cuatro años de mandato. «Pueden coger las palomitas y sentarse a esperar», dijo. También acusó al Foro y PP de «regalar seis millones de euros a empresas del sector», mientras «los beneficios para los gijoneses van a ser tendiendo a cero».

«Se creyeron que sin gastar un euro iban a resolver el problema de la vivienda y encontraron la cuadratura del círculo», afirmó, antes de predecir que Gijón se convertirá en «una pequeña Donosti» porque «el problema de la vivienda está desbordando todas las previsiones».

Alquiler asequible

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, reclamó al edil de Urbanismo que «encuentre por fin suelo para ceder al Principado para que pueda construir vivienda pública de alquiler asequible», ya que consideró el Plan Llave una herramienta para «favorecer con recursos municipales la vivienda pública más cara para que hagan negocio los constructores». «Dejen al menos que otras administraciones construyan vivienda pública pensando en los trabajadores de esta ciudad», pidió Suárez Llana.

Olaya Suárez, de Podemos, ironizó con que «ojalá el Ayuntamiento adelantase por la izquierda al Gobierno de España en materia de vivienda», ante la promesa incumplida por Pedro Sánchez de dotar el parque público con 184.000 viviendas. Y aunque apoyó la iniciativa socialista, Suárez afeó al PSOE que «su política de vivienda no se distingue de la de Foro y PP». «Todos ustedes creen que la vivienda es un bien de mercado antes que un derecho», espetó.

Por su parte, Jesús Martínez Salvador rechazó la propuesta socialista por «extensa» y «poco trabajada», además de que «sus cuatro puntos tendrían una implicación presupuestaria en las cuentas del próximo año de aproximadamente 25 millones de euros». Replicó a Vaquero que el Principado invirtió en Grado cinco millones de euros en 24 viviendas, «sin contar con el suelo».

El plan «más eficaz»

«Eso sale un coste de construcción por piso superior a los 210.000 euros, sin suelo, insisto», dijo el edil forista, quien también se dirigió al portavoz de IU, cuya formación gestiona Vivienda en el Gobierno del Principado, para señalar que «son un 50% más caros para el Principado los pisos que construye que lo que le van a costar los pisos del Plan Llave».

Martínez Salvador, que volvió a quejarse de la regla de gasto impuesta por el Gobierno central que limita la inversión municipal, defendió el Plan Llave como la «mejor y más efectiva» medida que un Ayuntamiento de Gijón puede llevar a cabo «para que en su territorio se construya una bolsa de vivienda protegida razonable, en un número que pueda solucionar un problema de verdad».