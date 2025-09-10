El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, durante la sesión plenaria celebrada este miércoles, en el Ayuntamiento de Gijón. Damián Arienza

El Plan Llave de Gijón incorpora la revisión «inmediata» de precios si el Principado sube la vivienda protegida

Una junta de gobierno extraordinaria aprobó los pliegos para retomar la licitación del primer lote de 120 pisos

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:55

El Ayuntamiento de Gijón desbloqueó este miércoles el Plan Llave casi tres meses después de suspender su licitación. Lo hizo en una junta ... de gobierno extraordinaria, justo antes del Pleno ordinario de este mes en el que se iba a debatir una propuesta del PSOE para instar al gobierno local a impulsar varias medidas en materia de vivienda, entre ellas la de la promoción directa.

