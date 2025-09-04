El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La portavoz socialista, Carmen Eva Pérez, conversa con Juan José Alonso Ordiales en un Pleno. Arienza

Nuevo relevo en el PSOE de Gijón: Juan José Alonso Ordiales deja su acta de concejal

El edil alude a «motivos profesionales» y será sustituido por Ana Belén Murias Gómez, presidenta de la Asociación de Mujeres de Empresas de Economía Social

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:20

El edil del PSOE Juan José Alonso Ordiales formalizó este jueves ante la secretaria municipal su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento ... de Gijón, trámite que se hará efectivo en el Pleno de la próxima semana. Alonso atribuye este paso a «motivos profesionales» y el partido destaca que «continuará desarrollando sus labores en la dirección Económica y de Profesionales del Área Sanitaria V del Servicio de Salud del Principado de Asturias en un momento clave para el refuerzo de nuestro sistema sanitario, que cuenta con proyectos de gran calado en el municipio como son la ampliación del Hospital de Cabueñes, el consultorio de Nuevo Roces o la remodelación del centro de salud de La Camocha». La Ejecutiva de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón trasladó a través de un comunicado su agradecimiento al concejal «por la labor desempeñada desde el comienzo del mandato en el control de la acción de gobierno dentro del área de Seguridad Ciudadana» y destacó «su compromiso en la construcción de un municipio más justo y de progreso bajo las siglas de un partido histórico».

