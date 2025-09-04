Nuevo relevo en el PSOE de Gijón: Juan José Alonso Ordiales deja su acta de concejal El edil alude a «motivos profesionales» y será sustituido por Ana Belén Murias Gómez, presidenta de la Asociación de Mujeres de Empresas de Economía Social

Iván Villar Gijón Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:20 | Actualizado 13:55h. Comenta Compartir

El edil del PSOE Juan José Alonso Ordiales formalizó este jueves ante la secretaria municipal su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento ... de Gijón, trámite que se hará efectivo en el Pleno de la próxima semana. Alonso atribuye este paso a «motivos profesionales» y el partido destaca que «continuará desarrollando sus labores en la dirección Económica y de Profesionales del Área Sanitaria V del Servicio de Salud del Principado de Asturias en un momento clave para el refuerzo de nuestro sistema sanitario, que cuenta con proyectos de gran calado en el municipio como son la ampliación del Hospital de Cabueñes, el consultorio de Nuevo Roces o la remodelación del centro de salud de La Camocha». La Ejecutiva de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón trasladó a través de un comunicado su agradecimiento al concejal «por la labor desempeñada desde el comienzo del mandato en el control de la acción de gobierno dentro del área de Seguridad Ciudadana» y destacó «su compromiso en la construcción de un municipio más justo y de progreso bajo las siglas de un partido histórico».

Ampliar Su puesto será ocupado por Ana Belén Murias Gómez, quien le seguía en la lista con la que los socialistas se presentaron a las elecciones municipales de 2023 y que tomará posesión previsiblemente en el Pleno de octubre. Es graduada en Relaciones Laborales y Gestión de Recursos Humanos, cuenta con un máster en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicada y es técnica en Prevención de Riesgos Laborales y profesora interina de la Consejería de Educación del Principado. Este mandato formó parte del consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas en representación del PSOE y además preside la Asociación de Mujeres de Empresas de Economía Social del Principado de Asturias (Amespa). Este relevo en las filas del grupo municipal socialista llega pocos meses después de la marcha de quien fuera su portavoz y candidato a la Alcaldía en 2023, Luis Manuel Flórez Floro, a quien sustituyó como concejal Rodrigo Sánchez y como portavoz la concejala Carmen Eva Pérez. Ya al inicio del mandato renunció también a su acta la edil socialista Lara Martínez a raíz de su nombramiento como viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias. En el Pleno de la próxima semana, además, se formalizará la renuncia de la concejala Noelia Ordieres, de Izquierda Unida, quien en octubre será sustituida por Alejandro Farpón..

