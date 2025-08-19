El Observatorio de Movilidad y el Conseyu piden más bicis públicas ante «la saturación de usuarios» Señalan que en el mes de julio se contabilizaron 49.500 usuarios frente a los 31.000 del año anterior

El Observatorio Xixonés de la Movilidad (OXM) y el Conseyu de la Mocedá de Xixón (CMX) han lanzado la campaña '¿Gijón bici o Gijón sin bici?' con el propósito de mandar un claro mensaje al Ayuntamiento: se necesita una ampliación de la flota.

Ambas entidades advierten de que la demanda de este servicio supera con creces la capacidad actual, lo que está provocando estaciones vacías, además de un aumento de averías y de bicicletas fuera de servicio. Unos problemas que «no se deben a la dejadez de mantenimiento», señalan, sino a «la saturación», que conlleva el desgaste de la flota por el «uso intensivo de un parque muy limitado de bicicletas».

Actualmente, el servicio cuenta con 250 unidades disponibles. Que, de media, supone nueve bicis por cada 10.000 habitantes. En junio se registraron 46.000 usuarios y en julio, 49.500, frente a 20.000 y 31.000 en los mismos meses del pasado año. El perfil mayoritario que utiliza este servicio son jóvenes en la franja de edad comprendida entre los 20 y los 30 años, los cuales representan el 32% de los usos.

Ante estos datos, las asociaciones reclaman un refuerzo inmediato de la flota de al menos 100 bicicletas así como el aumento de la capacidad de las estaciones. También piden una revisión de la tarificación con la posibilidad de abonos semestrales o trimestrales, de forma que la inversión inicial no sea un obstáculo para nuevos usuarios; así como tarifas bonificadas.

