Ana González: «No me obsesiona poner la primera piedra, sino asegurar la última»

Ana González asegura que «estamos bastante cerca de un escenario en que haya que elegir entre estación sí o no y, por ello, hay que empezar a tomar ya decisiones en una dirección». La alcaldesa asegura que «no hay una urgencia inmediata», pero sí ... hay un límite de tiempo que lo marcan los plazos actualmente inciertos de la aprobación definitiva del estudio informativo contratado hace tres años por el entonces ministro de Fomento Íñigo de la Serna y que tardó un año en iniciarse tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez al Gobierno.

Podemos y Ciudadanos

La regidora es consciente de que, a la hora de negociar los cambios en el nuevo convenio del plan de vías, va a ser más fácil entenderse con dos grupos que ya han declarado públicamente que donde se construya finalmente la estación intermodal no es lo importante de este proyecto. Evita pronunciar su nombre (Podemos y Cs), pero sí avanza que espera ampliar el consenso sobre la estación y los ajustes que hay que hacer en el resto de vertientes de la operación, ferroviaria y urbanística, con esa dos formaciones que suponen más de dos tercios del Pleno sumados a PSOE e IU (19 ediles de 27). Avanza que hablará con todos menos con Vox y se da de plazo para negociar hasta que se obtenga la declaración de impacto ambiental para Moreda (González cree que la del Museo no la va a conseguir).

También espera poder avanzar en la adecuación de los terrenos ferroviarios más agrestes y seguir luchando para convencer al ministerio en la consideración del proyecto de la estación intermodal y el metrotrén, no solo como prioritario para Gijón, sino como proyecto de Estado. «Creo firmemente que lo es, no son palabras grandilocuentes», dice, al tiempo que asegura: «Mi obsesión no es poner la primera piedra de la estación, sino asegurarme de que se pone la última».