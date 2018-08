La oposición pide la dimisión de López Moro por la suspensión de los actos del aniversario del Pueblo de Asturias Rueda de prensa. / ÓSCAR PANDIELLO. Califican la comisión es esta mañana como «tomadura de pelo» ante la ausencia de respuestas y la ausencia de un protocolo contra el nido de avispa asiática ÓSCAR PANDIELLO Lunes, 13 agosto 2018, 16:41

«Tomadura de pelo», «decepción» o «comedia bufa». Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Gijón no escatimeron en calificativos para la comisión municipal extraordinaria de Bienestar Social, Cooperación, Cultura y Educación celebrada esta mañana en el Consistorio. Los partidos, que esperaban explicaciones por la cancelación de los actos de celebración de los 50 años del Museo del Pueblo de Asturias, acusan a los concejales Aparicio y López Moro de «mentir y sembrar de incoherencias» los hechos acaecidos durante el primer fin de semana de mes.

«Hay una denuncia anónima el viernes día 3 al teléfono de Esteban Aparicio y no se comprueba. Luego desde las 21 horas hasta las 11 de la mañana del día siguiente nadie en esta ciudad lleva a cabo una intervención, con el peligro un nido de este tipo conlleva, según insistió la concejala», sintetizó Mario Suárez del Fueyo, de Xixón Sí Puede. La oposición, además, afea a la responsable de Cultura que leyera un texto ya preparado para luego no aceptar ninguna pregunta. «La concejala hace mucho tiempo que no debería estar en este cargo, su incompetencia en la materia es notoria», subrayó la edil del PSOE Lara Martínez.

La oposición lamenta que haya que esperar hasta la próxima comisión, el 3 de septiembre, para poder realizar preguntas a los concejales y para saber cuándo tendrán lugar estos actos de celebración.