Pablo Alonso Sánchez, de Gijón, olímpico en matemáticas con solo 14 años

Es una de las asignaturas consideradas «más odiadas y difíciles», pero Pablo Alonso Sánchez, alumno de catorce años del IES Fernández Vallín de Gijón, ... siente una devoción total por las 'mates'. Tanto es así que se ha convertido en uno de los seis ganadores de la categoría junior en la fase nacional de las Olimpiadas Matemáticas convocadas por la Federación Española de Sociedades de Profesores que se celebró este año en Albacete del 25 al 28 de junio, donde competía con medio centenar de alumnos de distintas zonas de la geografía española.

No era la primera vez que Pablo se presentaba a estas olimpiadas, el año pasado ya había participado. «Llegué a la final de Asturias, pero no pasé a la nacional». Ahora, por fin, se quita esa espina clavada, aunque la tensión fue para él palpable durante toda la entrega de premios. El motivo fue que de los seis premiados, entre los que no hay un orden establecido, su nombre fue el último en ser anunciado, lo que hizo el esperado reconocimiento aún «más especial».

Durante los días que Pablo estuvo en Albacete tuvo que completar distintas pruebas. Una de ellas consistió en una yincana con los compañeros finalistas por el pueblo de Alcalá del Júcar y una prueba individual en la que tuvo que demostrar sus destrezas matemáticas. En total fueron tres ejercicios con distintos apartados y para cada uno tenía una hora.

Dentro de los distintos ejercicios matemáticos, sus favoritos son los de geometría, aunque apunta: «También son los más difíciles». A sus tan solo catorce años, Pablo no tiene claro a qué se dedicará en un futuro pero sí que tendrá relación con las ciencias. Bien las matemáticas o «la química o la física», otras de sus asignaturas favoritas.

Sabe que «es complicado» encontrar alumnos que muestren tal pasión por las 'mates' como él hace y por eso participar en este concurso ha sido abrir una puerta a conocer personas de sus mismos intereses. De hecho, previamente a la fase nacional, tuvo que superar distintas pruebas en Asturias, en las que formó equipo con otros participantes. Tanto unen los números que hoy tienen un grupo de 'WhatsApp'. «Nos mandamos distintos ejercicios y hacemos retos», explica. Porque, aunque para Pablo ya sea verano, poder encontrar la solución a estos ejercicios matemáticos «son vacaciones». Y ya avisa de que el año que viene volverá a participar. Esta vez en la categoría juvenil.