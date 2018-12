Papá Noel entra por la ventana

Faltaban unos minutos para las once de la mañana y los nueve pequeños pacientes de la novena planta del Hospital de Cabueñes mataban el tiempo en una sala de juegos decorada con motivos navideños. Algo intuían, porque las trabajadoras no habían podido evitar adelantarles que iban a tener visita, pero cuando empezaron a sonar las sirenas pegaron sus frentes a los cristales -madres incluidas- para con enorme sorpresa ver llegar a los Bomberos. Escoltaban a un señor barrigudo con barba blanca y gorro rojo: «¡Que viene Papá Noel!».

Recién llegado de Laponia, hizo un hueco en su apretada agenda para parar a saludar y entregar regalos a los pequeños. Y como en el hospital no hay chimeneas, pidió ayuda a los Bomberos de Gijón para subir por el camión-escalera. Lo arrimaron a la fachada y, poco a poco, en una espera que se hizo eterna para los pacientes (iba parando planta por planta para saludar a otros hospitalizados, no tan jóvenes pero igual de ilusionados) se encaramó por fin a la ventana de Pediatría. «Ohhhhhh» exclamaron al unísono pacientes, padres y enfermeras al verle entrar. Para todos llevaba caramelos, que empezó a repartir al instante. 'Ojipláticos', Zaida, Laura, Lucía, Alejandro, Verónica, Fabio, Carlota y Bianca enmudecieron al principio pero poco a poco fueron cogiendo confianza, hasta el punto de que Zaida llegó a confesar: «Solo he hecho la carta a los Reyes».

Pero aunque sea más de Melchor, Gaspar y Baltasar, Papá Noel no es rencoroso y repartió regalos para todos. A pesar de todo, lo que más gustó a algunos fue el equipamiento de los Bomberos, quienes les dejaron probarse sus cascos y, de recuerdo, obsequiaron a cada uno con uno de juguete. La festiva mañana terminó con un espectáculo de magia en el que Carlota se convirtió en asistente del mago Jaco. «Queríamos hacer algo especial por estas fechas y se nos ocurrió intentar hacer más divertida la estancia para los niños que pasan estos días en el hospital», indicó el bombero Daniel López. A juzgar por sus caras, lo lograron.