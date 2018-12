'Pesesín' se muda al Acuario Yolanda Fernández, una trabajadora del Acuario, contempla a 'Pesesín'. / AURELIO FLÓREZ Yurena, la dueña del famoso pez, lo cede ante la imposibilidad de cuidarlo VÍCTOR TREVIÑO GIJÓN. Miércoles, 5 diciembre 2018, 03:01

'Pesesín', el pez más famoso de las redes sociales, cambiará su lugar de residencia y se mudará al Acuario. La carpa dorada se hizo viral en la red en julio del año pasado cuando Yurena, su dueña durante estos dos últimos años, la dejó en el portal de su edificio al cuidado de sus vecinos al irse de vacaciones. Junto a él, la joven dejó una lista con las normas a seguir para que al pez no le faltase de nada. «Hola vecinos. Me voy unos días de vacaciones y no me dejan llevar a 'Pesesín'. Necesito vuestra ayuda para que le deis de comer. Dejo comida y un cuadro para saber cuándo comió», escribió la joven antes de irse de viaje.

Yurena tuvo suerte y sus vecinos colaboraron para alimentar al pez durante su ausencia. Un año después, 'Pesesín' sigue vivito y coleando. Ahora, compartirá hábitat con otros peces de su misma especie porque su dueña, asegura, no puede seguir haciéndose cargo de él. El Acuario ha aceptado de forma «excepcional» la donación. Allí 'Pesesín' sí estará cuidado las veinticuatro horas del día por profesionales veterinarios que se encargarán de que no le falte de nada. Antes, pasará unos días en cuarentena para que el equipo veterinario evalúe sus condiciones de salud. De esta forma, se suma a los más de 4.000 ejemplares de esta especie que habitan actualmente en el Acuario.

«Adopta, no compres»

Su historia se hizo tan conocida que incluso la Policía Nacional lo tomó como ejemplo para lanzar una campaña de sensibilización contra el abandono de animales en épocas festivas. Asimismo, el Acuario recuerda la problemática del abandono: «Un animal debe ser fruto de una meditada decisión familiar y, tenerlo en casa es adquirir una gran responsabilidad. No son juguetes», apunta. En este sentido, agrega que «si aún estás seguro de que quieres un animal en casa, adopta no compres». Y añade: «Hay miles de asociaciones con animales deseosos de encontrar una familia». 'Pesesín' está de enhorabuena.