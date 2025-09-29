La piscina de Moreda, en Gijón, tendrá que cerrarse tres meses por obras para renovar su depuradora El PDM, que antes de fin de año recibirá 498.000 euros del Ayuntamiento para inversiones, aprueba para 2026 un presupuesto «histórico»

La junta rectora del Patronato Deportivo Municipal prevé licitar antes de final de año las obras necesarias para la renovación del sistema de depuración de agua de la piscina de Moreda, trabajos que obligarán a vaciarla y cerrar la instalación durante un periodo de tres meses. Mientras duren los trabajos se recomendará a los usuarios, por proximidad, hacer uso de la del Complejo Deportivo de La Calzada. La piscina de Moreda, que también presta servicio a El Natahoyo, funciona desde 1995 con unos equipos de depuración y filtración «que han alcanzado el final de su vida útil» y están por tanto en un estado de obsolescencia «que genera averías y más consumo energético y compromete la calidad del agua, con riesgo sanitario para los usuarios». El PDM entiende que «la ejecución de estas obras es imprescindible para mantener en funcionamiento la piscina», por lo que ayer aprobó una modificación presupuestaria de 190.000 euros, con cargo al remanente de tesorería, para costearlas.

Esta partida se complementará con otros 498.000 procedentes del Ayuntamiento –y que serán objeto de modificación presupuestaria en el próximo Pleno– para «financiar necesidades urgentes en distintas instalaciones deportivas». Y es que, además de esta obra en la piscina de Moreda, el PDM prepara mejoras en la cubierta del pabellón de La Tejerona –actuación con la que «quedarán finalizadas en menos de tres años las actuaciones comprometidas en todas las cubiertas de pabellones y piscinas»–, así como el cambio de césped de varios campos de fútbol y la renovación del equipamiento de los gimnasios municipales.

Fondo de Capital Riesgo

Junto a esta aportación al PDM, la próxima modificación presupuestaria del Ayuntamiento también dedicará un millón de euros a aumentar el capital del Fondo de Capital Riesgo Gijón Invierte II –que permite apoyar con fondos municipales el crecimiento de empresas– y 330.000 euros a una transferencia extraordinaria a Divertia para hacer frente a gastos e inversiones en los locales de ensayo y creación 'René de Coupaud' y a los costes del 30 Aniversario del Teatro Jovellanos.

Por otra parte, la junta rectora del PDM aprobó ayer los presupuestos del organismo para 2026, que crecen un 3,8%, hasta los 19,1 millones de euros. «Es un presupuesto histórico que muestra nuestra apuesta firme por el deporte como motor de salud, cohesión social y proyección de ciudad», destacó el concejal de Deportes, Jorge Pañeda. Añadió que estas cuentas permitirán atender tanto a la oferta deportiva municipal como al mantenimiento y mejora de las instalaciones. «Queremos que ningún gijonés ni gijonesa se quede sin oportunidades para practicar deporte, sea cual sea su edad, disciplina o nivel», remarcó.

El PDM señala que durante 2026 «se mantendrá la programación de los cursos deportivos anuales, con una alta participación ciudadana, y se incorporarán nuevas actividades adaptadas a las tendencias actuales, que se continuarán impartiendo en distintos espacios municipales con el objetivo de acercar la práctica deportiva a toda la ciudad». Suma a ello que Gijón volverá a albergar «pruebas de alto nivel como el Concurso Hípico Internacional y la Media Maratón Villa de Gijón, a las que se suman nuevas competiciones como la travesía Oceanman, el regreso del Premier Padel en el Palacio de Deportes y la Copa de la Reina de Hockey Patines.

Como apoyo al deporte de base y de élite, «el Patronato mantendrá las diez líneas de subvenciones para clubes y entidades, incluida la dedicada al deporte en edad escolar incorporada el año pasado, dotada con 150.000 euros», al tiempo que «se actualizan al alza los convenios de colaboración con clubes de alto nivel». Y en cuanto a las inversiones previstas, destaca remodelación integral de la pista hípica de calentamiento Las Mestas, «pendiente de modernización desde hace más de medio siglo».

