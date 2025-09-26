El Patronato Deportivo de Gijón remodelará en 2026 la pista de ensayos hípicos de Las Mestas

El Patronato Deportivo Municipal (PDM) incluirá una inversión potente para Las Mestas en el presupuesto que ha elaborado para 2026 y que llevará el ... próximo lunes a su junta rectora para aprobarlo. La entidad que preside el concejal de Deportes, el popular Jorge Pañeda, incluirá una partida de 370.000 euros para remodelar la pista de ensayos hípicos que utilizan los jinetes para calentar durante los concursos. Su deterioro requería ya de una intervención urgente y esta será prácticamente la única gran obra relevante que viene referenciada en el capítulo de inversiones reales, con un montante total de 439.500 euros (son 416.200 euros menos que en el ejercicio de 2025).

También se consignan en las cuentas 66.200 euros para el contrato de gestión de servicios energéticos y 3.300 para un programa de gestión de un centro de medicina deportiva.

El proyecto del presupuesto del Patronato Deportivo para 2026 asciende a la cuantía de 18.430.100 euros frente a los 17.245.300 euros de las cuentas de 2025, lo que supone un incremento del 6,87% (1.184.800 euros más). El capítulo de gastos de personal, con una dotación inicial de 4.898.000 euros (112.000 euros más que el ejercicio actual), supone un 25,58% del presupuestos de gastos del Patronato Deportivo Municipal.

El Hípico de 2026

El capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios cuenta con una dotación inicial de 11.856.600 euros, que representa el 61,93% del presupuesto global de gastos del Patronato Deportivo Municipal para 2026

En el proyecto de presupuesto que se llevará a la reunión del lunes también figura una dotación de 1.917.000 euros (el 11,19% del gasto total) en concepto de transferencias corrientes. Este importe sirve para financiar el programa ecuestre internacional que se celebrará del 25 al 30 de agosto de 2026 y también cubre la parte de subvenciones para clubes que compiten en categoría nacional (467.000 euros) y las que se convocan en régimen de concurrencia competitiva (889.000 euros).