Pista usada por los jinetes para calentar en Las Mestas que será remodelada por el Patronato Deportivo. PARDO

El Patronato Deportivo de Gijón remodelará en 2026 la pista de ensayos hípicos de Las Mestas

Incluirá 370.000 euros para acometer la mejora. El presupuesto global crece hasta los 18,43 millones de euros, un 6,87% más

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:00

El Patronato Deportivo Municipal (PDM) incluirá una inversión potente para Las Mestas en el presupuesto que ha elaborado para 2026 y que llevará el ... próximo lunes a su junta rectora para aprobarlo. La entidad que preside el concejal de Deportes, el popular Jorge Pañeda, incluirá una partida de 370.000 euros para remodelar la pista de ensayos hípicos que utilizan los jinetes para calentar durante los concursos. Su deterioro requería ya de una intervención urgente y esta será prácticamente la única gran obra relevante que viene referenciada en el capítulo de inversiones reales, con un montante total de 439.500 euros (son 416.200 euros menos que en el ejercicio de 2025).

