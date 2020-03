355 pisos en estado de ruina en Gijón En la degradada manzana de la plaza de Europa donde vivió Piñole reside una persona y se mantienen abiertos dos establecimientos. / ARNALDO GARCÍA Otras 5.245 viviendas se hallan en edificios en condiciones de conservación deficiente o mala sobre un total de 147.150 hogares MARCOS MORO GIJÓN. Sábado, 14 marzo 2020, 02:22

5.600 viviendas en Gijón se encuentran en edificios que presentan un estado de conservación deficitario de un parque inmobiliario total de 147.150 hogares. Así lo refleja un informe estadístico sobre viviendas y locales que forma parte de la ficha socioeconómica del municipio elaborada por el Consejo General de Economistas. Dicho informe detalla que 355 pisos se encuentran actualmente en bloques residenciales en estado de ruina y otros 5.245 se ubican en edificios en mal o deficiente estado de conservación.

El estudio de los economistas también revela que, a fecha de junio de 2019, en Gijón figuraban censadas 122.520 viviendas principales, 8.080 secundarias y 16.550 vacías. El tamaño más frecuente oscila entre 61 y 90 metros cuadrados (77.910). En cuanto al régimen de la vivienda de las principales, el reparto es el siguiente: 55.300 en propiedad por compra totalmente pagadas, 35.905 en propiedad por compra con pagos pendientes de hipotecas, 5.995 en propiedad por herencia o donación y 16.070 en arrendamiento. También hay 3.170 cedidas gratis o a bajo precio y otras 6.120 presentan otra forma de tenencia.

Volviendo al problema de la conservación de los edificios gijoneses, los expedientes abiertos por disciplina urbanística en los últimos años se concentran sobre todo en Cimavilla, la zona centro y barrios fabriles como El Natahoyo.

En el barrio alto de la ciudad uno de los bloques cuyo estado más preocupa al vecindario es el que ocupó el pub Escocia, en Oscar Olavarría 4. Un pleito entre las dos propietarias y el Ayuntamiento lleva frustrando desde hace ocho años un proyecto de rehabilitación integral para albergar allí dos apartamentos y un pequeño local comercial, con el consiguiente avance del deterioro del inmueble.

En el centro urbano, la Casa Sindical y alguno de los inmuebles del 'martillo' de Capua aparte, está el caso singular de la manzana de viviendas donde vivió el artista Nicanor Piñole delimitada por la plaza de Europa y las calles Covadonga, Anselmo Cifuentes y Pelayo. Es propiedad desde hace más de una década de la promotora Fercavia, que no tiene previsto a corto plazo desarrollar un proyecto que prevé el derribo y la reconstrucción de las fachadas. Las hendiduras que tiene, al ceder parte de la cimentación, se controlan de forma periódica para verificar que no van a más. Mientras no se construyan los nuevos pisos, que superarán los 60, la propiedad no tiene problema en que sigan en activo en los bajos dos establecimientos que así lo han querido. Se trata de La Bodega de Antonio y Electrodomésticos Ekos Master. También hay una persona mayor que sigue residiendo en un primero pese a que cuenta con vivienda alternativa en la avenida de la Costa.

264 bloques a inspección

Por otra parte, 264 bloques residenciales deberán someterse a lo largo de este año a inspección para obtener el informe de Evaluación de Edificios (IEE) que el Principado obliga a tener todos los edificios de más de 50 años. Según recoge la normativa regional, derivada de una ley estatal de 2011, desde el momento en que las construcciones superen esa edad sus propietarios tienen un máximo de cinco años para presentar el mencionado documento, plazo que cumplirán a lo largo de los próximos nueve meses todos los edificios levantados en el concejo en 1965.

El Llano y La Calzada son los barrios que albergan un mayor número de bloques obligados a pasar este trámite en 2020, con 51 y 50 edificios respectivamente. En el centro constan 38 edificios; en La Arena, 31; en Ceares, 28; en Laviada, 14 y en El Natahoyo y Pumarín, 10 cada uno.

Al margen de estos edificios que en 2020 llegan al máximo de edad permitido por la norma para presentar el informe de evaluación, también están ya en plazo para hacerlo todos los construidos en los años 1966 (235), 1967 (208), 1968 (302) y 1969 (471), a los que se irán sumando a lo largo del año los levantados en 1970 (427).