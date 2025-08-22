El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Avance de las obras en la zona colindante con el IES Jovellanos, donde se trabaja ya al nivel de calle tras completar la estructura bajo rasante. Arienza
Antiguo solar de Peritos

Las obras de pisos para jóvenes en Gijón alcanzan la cota de la calle y empezarán a ganar altura «en un mes»

Avintia comienza a montar los módulos alveolares que conformarán el suelo de los edificios mientras fabrica en Burgos los que usará para las fachadas

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 06:52

A punto de cumplirse un año del cierre del aparcamiento de larga estancia que ocupaba este espacio, y transcurridos algo más de siete meses desde ... el inicio de los primeros movimientos de tierra, en la parcela de la antigua Escuela de Peritos de Gijón empiezan a tomar forma los bloques que albergarán 250 pisos de alquiler destinados de manera preferente a menores de 35 años y cuyos precios, en función de su tamaño, oscilarán entre los 410 y los 668 euros al mes. El complejo residencial estará formado por tres cuerpos dispuestos de forma perpendicular con respecto a Manuel Llaneza y conectados entre sí en su parte posterior a través de pasillos, formando en superficie una especie de letra 'E'. Y aunque en algunas zonas aún hay maquinaria excavando el terreno, en la parte colindante con el IES Jovellanos la primera de esas tres piezas tiene casi completada la estructura que irá bajo rasante –correspondiente al aparcamiento– y se trabaja ya a cota de la superficie de Manuel Llaneza en el suelo sobre el que se asentará la construcción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  3. 3

    La venta de coches chinos se dispara en Asturias
  4. 4 El detenido por la muerte de Noelia González se declara «no culpable» e ingresa en prisión
  5. 5 Identificado el conductor que se fugó en junio tras un accidente con heridos en La Camocha, en Gijón
  6. 6 La Guardia Civil recupera más de cuatro toneladas de cobre y detiene a tres personas por delito de hurto
  7. 7 El inicio de Garitano como entrenador del Sporting, con números de ascenso
  8. 8 Incendios forestales en Asturias: Pedro Sánchez visitará Degaña este viernes
  9. 9 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo
  10. 10 Prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado matar a una mujer en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las obras de pisos para jóvenes en Gijón alcanzan la cota de la calle y empezarán a ganar altura «en un mes»

Las obras de pisos para jóvenes en Gijón alcanzan la cota de la calle y empezarán a ganar altura «en un mes»