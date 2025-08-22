Las obras de pisos para jóvenes en Gijón alcanzan la cota de la calle y empezarán a ganar altura «en un mes»

A punto de cumplirse un año del cierre del aparcamiento de larga estancia que ocupaba este espacio, y transcurridos algo más de siete meses desde ... el inicio de los primeros movimientos de tierra, en la parcela de la antigua Escuela de Peritos de Gijón empiezan a tomar forma los bloques que albergarán 250 pisos de alquiler destinados de manera preferente a menores de 35 años y cuyos precios, en función de su tamaño, oscilarán entre los 410 y los 668 euros al mes. El complejo residencial estará formado por tres cuerpos dispuestos de forma perpendicular con respecto a Manuel Llaneza y conectados entre sí en su parte posterior a través de pasillos, formando en superficie una especie de letra 'E'. Y aunque en algunas zonas aún hay maquinaria excavando el terreno, en la parte colindante con el IES Jovellanos la primera de esas tres piezas tiene casi completada la estructura que irá bajo rasante –correspondiente al aparcamiento– y se trabaja ya a cota de la superficie de Manuel Llaneza en el suelo sobre el que se asentará la construcción.

Ampliar Módulos fabricados por el grupo Avintia en una factoría de Aranda de Duero y con los que se montará el edificio. E. C.

Como paramento horizontal se están utilizando módulos alveolares prefabricados, unos elementos de hormigón pretensado y cuyo interior recorren unos orificios (alveolos) que reducen su peso con respecto al forjado de hormigón ordinario. Este método de trabajo forma parte del sistema de construcción industrializada por el que se ha optado para llevar a cabo esta obra y que consiste en fabricar sus diferentes elementos en una factoría para su posterior montaje 'in situ', solución que permite acortar un 30% los plazos de obra y que también tiene ventajas en materia de sostenibilidad –la generación de residuos se reduce un 75%, el consumo de agua un 20% y el uso de materias primas y hormigón, hasta un 50%–. Fuentes de la Dirección General de Vivienda del Principado señalan que «en un mes» los edificios empezarán a crecer en altura con el inicio del montaje de los paneles modulares que conformarán su fachada y toda la tabiquería y que la empresa Ávita, del grupo Avintia, está fabricando en su planta de Aranda de Duero, en Burgos.

Ampliar Aspecto que presentará uno de los tres cuerpos del edificio, visto desde Manuel Llaneza. Avintia

La intención es que cuando arranque la instalación de esos paneles la obra avance de una manera notablemente rápida hasta completar las cuatro plantas más ático que está previsto que tengan los edificio. La financiación con fondos europeos de esta actuación obliga a tener los trabajos terminados antes del 30 junio de 2026, fecha que se espera poder cumplir gracias a esta metodología constructiva. «Las obras van según lo previsto», garantizan de hecho desde el Principado.

44 millones de inversión

Para la construcción de estos 250 pisos, el Principado sacó a concurso un derecho de superficie durante 75 años sobre la parcela de Peritos que fue adjudicado a la empresa Real Estate ADI, perteneciente al grupo inmobiliario Avintia y que fue la única que se presentó. El contrato la obliga a construir en un plazo máximo de 18 meses unas viviendas que podrá explotar en régimen de alquiler durante el mencionado periodo de 75 años, con una renta tasada y dando preferencia en el acceso a los mismos a jóvenes menores de 35 años, sin vivienda en propiedad y con ingresos que no superen en cinco veces el IPREM. El coste de la obra, que supondrá una inversión de 44 millones de euros, correrá por cuenta de la adjudicataria, si bien el Principado aporta a través de fondos europeos una subvención a fondo perdido de 8,9 millones de euros. Para financiar el resto, el Instituto de Crédito Oficial le concedió el pasado mes de julio a la empresa un préstamo de 35,1 millones de euros. Aparte de los ingresos por el alquiler de las viviendas, la adjudicataria podrá explotar como considere los bajos comerciales resultantes de la obra.