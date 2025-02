«El plan de vías demuestra el escasísimo bagaje de nuestros políticos»

Los vecinos de Gijón aseguran que ya están cansados con la situación que atraviesa el plan de vías y la nueva propuesta para ampliar la ... estación provisional y convertirla en la definitiva. La Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana celebró ayer una asamblea en la que analizaron este asunto y a su término, su presidente, Manuel Cañete, indicó que «el plan de vías ya no es importante porque se han empeñado nuestros políticos en que este tema no sea importante desde hace 20 años».

Cañete reconoce que de este proyecto dependen muchas soluciones estructurales para la ciudad, con la eliminación de la barrera ferroviaria, pero recuerda que se trata de un plan integral del que todavía no se ha dicho nada, por ejemplo, de las Cercanías. Cañete apuntó que «la reflexión que hacemos es el poco peso político de Gijón y Asturias en el entramado nacional y del escasísimo bagaje de nuestros políticos». Ahondó en que «un ministro firmó un convenio y a los cuatro días se lo salta a la torera. Eso no pasa con el País Vasco, Cataluña o Galicia, donde hay proyectos que mantienen sus inversiones».

Los vecinos piden «una solución ya» para la penetración del ferrocarril en Gijón y «la eliminación de la barrera ferroviaria», pero teniendo en cuenta que «no podemos estar rompiendo los compromisos todos los días. Queremos que nos presenten planes y planos, y no como ocurrió en la comisión de hoy -por ayer- con un PowerPoint. No es serio», apunta Cañete.

Por eso, el presidente de la FAV cree que «hay que reunir a la sociedad para buscar un consenso nuevo en el que se debata el modelo urbano de ciudad», ya que considera que hay que incluir asuntos como la movilidad, la pacificación del tráfico y el urbanismo, «y no apostar por las plusvalías».

El colectivo también pide explicaciones por los motivos por los que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) rechazó financiar el proyecto del plan de vías y «en base a qué apuesta por este nuevo. ¿Qué cambia si solo hay una distancia de cien metros de una estación a otra. No nos están contando la verdad y lo que hacen es dilatar y dilatar...».

Uno de los motivos aducidos por el ministerio para cambiar el proyecto del plan de vías es recortar 80 millones de euros la inversión, algo que Manuel Cañete considera «un disparate» porque, «si contamos los sueldos, los informes y las maquetas, ya se han gastado doce millones. ¿Qué hemos estado haciendo todo este tiempo?».

Los vecinos no piensan en convocar movilizaciones, «no vamos a tirarnos al monte», pero no rechazan participar en el debate si son convocados por las administraciones. «Si quieren que nos sentemos con ellos, nos sentaremos», pero no comparten la idea de que la actual estación provisional se convierta en la definitiva. «Habría que debatir cómo hacerla, porque si lo que quieren es pintar la provisional, cortando la calle de Sanz Crespo para siempre, una entrada directa a la ciudad, es un disparate».