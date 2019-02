La plataforma por el plan de vías de Gijón eleva la presión sobre Fomento y Principado Reunión de la plataforma por el plan de vías celebrada ayer en la sede de la federación vecinal. / DANIEL MORA Las entidades sociales, políticas y sindicales que la integran acuerdan iniciar movilizaciones en marzo si no se firma el convenio ferroviario M. MORO Martes, 26 febrero 2019, 03:08

«O firman el convenio o el conflicto se trasladará a la calle». La plataforma en defensa del plan de vías volvió a reunirse ayer más de tres meses después ante la incertidumbre que a día de hoy sigue rodeando a la firma del convenio ferroviario acordado por los tres socios de Gijón al Norte. Una rúbrica comprometida por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en su recordada visita micrófono en mano del 15 de noviembre a la ciudad y que es lo único que puede evitar que la breve legislatura de Pedro Sánchez concluya en blanco para la integración ferroviaria gijonesa. Esto es, lo que ha venido sucediendo durante los últimos 17 años con los sucesivos gobiernos de España.

Las organizaciones vecinales, sociales, empresariales, sindicales y políticas que forman parte de la plataforma ciudadana se reunieron ayer en la sede de la Federación Vecinal Urbana (FAV) con una consigna clara: «Aumentar la presión social para que el Gobierno central y regional firmen ya el convenio del plan de vías». Esas dos administraciones son las que tienen en este momento trámites pendientes para validar un acuerdo económico que recoge una inversión de 814 millones de euros para concluir todas las obras ferroviarias pendientes entre La Calzada y Cabueñes en 2025.

En el encuentro estuvieron presentes todos los partidos con representación municipal, la Unión de Comerciantes, las federaciones vecinales urbana y rural, los sindicatos más representativos de la cuidad (CC OO, CSI, UGT, USO y SAI), el Colegio de Arquitectos y varias entidades más de la sociedad civil gijonesa.

Las exigencias de la plataforma llegados hasta este punto son claras y se trasladaron ayer a través de un comunicado: «La firma del convenio no puede esperar más. Los compromisos tienen que quedar firmados en estas próximas semanas (desde la plataforma se barajan las primeras semanas de marzo como fecha tope) y si esa firma no se produce la decisión está tomada». Esa decisión no es otra que la de «salir a la calle para defender el plan de vías de Gijón».

En los próximos días habrá nuevos movimientos y comunicaciones con el ministerio con el fin de acelerar la firma del convenio en el Consejo de Ministros.

El Ministerio de Fomento y el Principado aseguraron la semana pasada que van a trabajar para acelerar los trámites pendientes para poder firmar el nuevo convenio del plan de vías antes de la disolución de las Cortes Generales, el próximo 5 de marzo, debido a la convocatoria de elecciones generales.

La versión actual del convenio del plan de vías, que difiere prácticamente en el modelo de financiación respecto al aprobado en mayo por el consejo de Gijón al Norte cuando gobernaba en España el PP, ya fue ratificado por el Pleno del Ayuntamiento de Gijón, por unanimidad, en la sesión celebrada el pasado 30 de enero.

Para que tenga plena efectividad, este convenio debe ser ratificado por el Consejo de Ministros y por el Consejo de Gobierno del Principado y firmado por los representantes de las tres administraciones en el seno de Gijón al Norte, la sociedad instrumental constituida por Fomento, Principado y Consistorio para gestionar el plan de vías.

En el caso del Principado, el convenio aún debe de obtener los parabienes de la Consejería de Hacienda. En el caso del Estado, faltan informes jurídicos y económicos preceptivos antes de que pase por el Consejo de Ministros.

Otro frente por el vial de Jove

Por otra parte, el PP, a través de su presidente local Mariano Marín y la edil Sofía Cosmen, propuso ayer la creación de un frente político y social común, similar al de defensa del plan de vías, pero para reclamar la construcción del vial de Jove que forma parte de los accesos a El Musel.

Marín resaltó la importancia de este vial para El Puerto y su conexión a la Zona de Actividades Logísticas (ZALIA), así como para la reducción contaminación atmosférica, especialmente en la zona oeste.