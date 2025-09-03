El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez. A. G.

Podemos reclama medidas para proteger las obras de arte urbano de Gijón

Plantea la reserva de una dotación presupuestaria específica «como se hace con las esculturas» y rutas organizadas para conocer los murales existentes

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:45

La portavoz municipal de Podemos en Gijón, Olaya Suárez, lamentó este martes el «deterioro de las obras de arte urbano de la ciudad» y consideró necesaria la adopción de medidas «para poner en valor su potencial» a través de unas políticas culturales «que tengan continuidad en el tiempo». Planteó a este respecto la reserva en los presupuestos municipales de «una dotación presupuestaria específica» para la conservación de este tipo de obras, «como pasa con las esculturas», así como «el desarrollo de material divulgativo para darlo a conocer que vaya más allá de una ruta en la página web municipal», poniendo como ejemplo la organización de rutas presenciales o talleres escolares.

Pide además impulsar nuevos proyectos de arte urbano «en zonas con entornos degradados», señalando que iniciativas como las pinturas murales de gran formato «son una forma sencilla y accesible de mejorar las calles, con propuestas que además no tienen que ser iguales en todos los sitios, sino que pueden estar contextualizadas y trabajadas con cada comunidad local».

