Podemos urge definir los riesgos laborales a los que están sometidas las trabajadoras de ayuda a domicilio

Recuerda que la empresa que está prestando el servicio en Gijón está obligada a presentar una evaluación al respecto e insta a sancionarla por no contar aún con ella

E. C.

Iván Villar Gijón Jueves, 3 de abril 2025, 17:38 Comenta Compartir

La portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez, urgió ayer la elaboración de una evaluación de los riesgos laborales que afectan a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio (SAD), en cumplimiento de lo establecido en un Real Decreto aprobado en 2024 sobre la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar. «Hace seis meses preguntamos al gobierno municipal por esta evaluación y nos dijeron que la empresa que presta el servicio de ayuda a domicilio estaba estudiando cómo darle cumplimiento a esa obligación. Pero pasa el tiempo y no hemos tenido más noticias», lamentó la concejala, que en el Pleno de la próxima semana preguntará al concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, si se ha pedido a la empresa cumplir con esa evaluación de riesgos laborales y si el Ayuntamiento prevé imponerle alguna sanción por no contar con ella. «Podría ser penalizada con entre 10.000 y 30.000 euros. Pero lo importante no es la multa, sino que ese trabajo se haga para que las trabajadoras tengan los derechos que se merecen».

Josefina Fernández, de la plataforma de trabajadoras del SAD, destacó la necesidad de que «se identifiquen nuestros riesgos, que son muchos, y que se relacionen con las lesiones y enfermedades profesionales que padecemos». Recordó además las importantes movilizaciones que hubo en su día en el sector, y que incluyó una acampada a las puertas del Ministerio, para lograr la aprobación del real decreto «y que las trabajadoras de ayuda a domicilio no estemos excluidas del derecho a la prevención y la salud».