Presupuesto del Ayuntamiento de Gijón para 2026: las grandes cifras El Pleno del Ayuntamiento de Gijón debatirá el 14 de noviembre el proyecto de presupuestos elaborado por el equipo de gobierno de Carmen Moriyón para el año 2026, que lo describe como «ambicioso y realista»

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha dado luz verde a los presupuestos del Ayuntamiento para el año 2026, un proyecto que el equipo de gobierno de Carmen Moriyón describe como «ambicioso y realista» y que será debatido por el Pleno el próximo 14 de noviembre.

Estas son las grandes cifras de ese proyecto presupuestario:

430,9 millones Es el presupuesto de todo el sector público municipal. Es un 4,15% superior al del último ejercicio

Esta cifra se eleva a los 433,6 millones si se incluyen las cuentas del Cementerio de Gijón y el Centro de Transportes, donde el Ayuntamiento tiene la mitad de las acciones.

309,9 millones Es la cuantía que le corresponde solo al Ayuntamiento y supone un incremento del 2,1% respecto al año anterior.

La partida del Ayuntamiento se destina a conceptos como personal (la plantilla municipal asciende a 1.100 personas), gastos corrientes, amortizaciones de crédito, etc.

Las cuentas del Ayuntamiento incluyen también el capítulo de inversiones reales. Las actuaciones proyectadas más destacadas corresponden a obras en colegio, el proyecto de Tabacalera y el Plan de Vías.

Las distintas empresas y organismos públicos, como la Empresa Municipal de Aguas o el Patronato Deportivo Municipal, tienen su propia asignación en el presupuesto municipal:

En cuanto a los fondos destinados a apoyar a las asociaciones vecinales, un total de 55 colectivos se repartirán 220.000 euros.