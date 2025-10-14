Así repartirá Gijón 10,2 millones en ayudas directas: el Albergue Covadonga, la Unión de Comerciantes...
El proyecto de presupuestos para 2026 incluye otros 7,1 millones que sí se otorgarán con convocatorias de concurrencia competitiva, incluidos 20.000 euros más para fiestas en barrios
Gijón
Martes, 14 de octubre 2025, 06:40
Con nombre y apellidos constan 10,2 millones de euros del proyecto de presupuestos para 2026 que hoy aprobará la junta de gobierno y cuyo ... montante asciende a 309,9 millones de euros en el caso del Ayuntamiento de Gijón –y a 430,9 millones en el consolidado con organismos autónomos y empresas municipales–. Se trata de las partidas correspondientes a los convenios nominativos con los que el Ayuntamiento, las fundaciones de Cultura y Servicios Sociales y el Patronato Deportivo Municipal apoyan con aportaciones de manera directa la actividad de un centenar de entidades sociales, culturales, deportivas y empresariales. A ello habría que sumar otros 7,1 millones que se repartirán en convocatorias de libre concurrencia y cuyo reparto dependerá de la puntuación que obtengan sus respectivos solicitantes.
El Albergue Covadonga será un año más el principal beneficiario de fondos municipales, pues además de la inversión que hay prevista para iniciar el próximo año la reforma integral de su edificio –habrá una primera anualidad de 1,2 millones para esas obras–, recibirá a través de la Fundación Municipal de Servicios Sociales una ayuda de 1.265.400 euros. Supone un incremento de 165.400 euros con respecto a la cantidad consignada hace un año, si bien a lo largo de este ejercicio la ayudase había ajustado ya al alza a través de modificaciones presupuestarias. También crecerá con respecto a la aprobada para 2025 la subvención para la Asociación Gijonesa de Caridad (entidad a cargo de la Cocina Económica), que pasará de 621.300 a 915.000 euros (un 47,2% más), la tercera subvención más alta que pagará el Ayuntamiento en 2026.
Apoyo a la actividad comercial
Entre ambas entidades sociales se sitúa, como la segunda principal beneficiaria de ayudas directas, la Unión de Comerciantes, a la que llegarán 1.150.000 euros a través de tres convenios: el del programa para la fidelización de compras 'Gijón compra y vuelve' (550.000 euros), el de digitalización del comercio local (400.000 euros) y el de acciones para la promoción y dinamización del sector, como el reparto de cheques regalo, la organización de sorteos o las ferias del stock (200.000 euros).
El convenio con la Universidad de Oviedo –que incluye entre otros proyectos la financiación de cátedras del campus de Gijón, la actividad científica del Jardín Botánico y becas para estudiantes– se mantendrá el próximo año en 549.000 euros y también se repetirá con 400.000 euros la ayuda para la prestación del servicio de Serenos de Gijón.
Entre los principales perceptores de ayudas también estará la Fundación Siloé, con tres ayudas para el programa Prometeo de alojamiento y atención a personas sin hogar con problemas de salud mental (203.500) y para el funcionamiento de sus centros de día Mil Soles (77.000), para personas en situación de exclusión social y cono problemas de adicciones, y Milani (105.600) para actividades orientadas a niños y adolescentes en situación de riesgo social. La Cámara de Comercio de Gijón, por su parte, recibirá un total de 380.700 euros como contribución a la celebración de Mercaplana (195.000), la feria de San Antonio (70.000) y Agropec (50.700) y apoyo general a su actividad ferial y congresual (65.000).
Caza de jabalís y limpieza de ríos
El ámbito de actividad que cubren los convenios nominativos es muy amplio, e incluye desde la celebración de los premios Princesa de Asturias (70.000 euros) a la caza de jabalíes por parte del Club de Arqueros de Villaviciosa (18.000), pasando por el acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para la conservación y mantenimiento de cauces fluviales (300.000).
El PDM apoyará con 467.000 euros en subvenciones directas la actividad de 17 clubes de diferentes disciplinas, entre los que aparecen como novedad con respecto al año pasado el Gijón Basketball 2025 (40.000 euros) y la Atalaya Tenis de Mesa (5.000), mientras que se caen del listado de hace un año el Gijón Fútbol Femenino, el Club Voleibol La Calzada y el Club Balonmano La Calzada. Y en las ayudas de la Fundación de Cultura constan como principales beneficiarios la Banda de Música de Gijón (que aumenta hasta los 300.000 euros), el Conseyu de Mocedá (194.000) y la Semana Negra (175.000).
En lo que respecta a las líneas de ayudas que se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, destacan por cuantía los 1,7 millones de euros para acciones formativas para la recualificación profesional y 1,3 millones para ONGs con proyectos de cooperación internacional. La cuantía para subvencionar las fiestas en barrios y parroquias aumentará de 150.000 a 170.000 euros.
Subvenciones nominativas para 2026
-
Albergue Covadonga 1.265.400 €
-
Unión de Comerciantes 1.150.000 €
-
Asociación Gijonesa de Caridad 915.000 €
-
Universidad de Oviedo 549.000 €
-
Serenos de Gijón 400.000 €
-
Fundación Siloé 386.100 €
-
Cámara de Comercio 380.700 €
-
CHC 300.000 €
-
Banda de Música de Gijón 300.000 €
-
Consorcio de Transportes de Asturias 278.700 €
-
Mar de Niebla 224.600 €
-
Conseyu de Mocedá 204.000 €
-
Proyecto Hombre 183.000 €
-
Semana Negra 175.000 €
-
Cruz Roja 151.500 €
-
Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui 150.000 €
-
Nacai 146.100 €
-
Abierto Hasta el Amanecer 146.000 €
-
Centro de Iniciativas, Solidaridad y Empleo 140.000 €
-
UNED 120.000 €
-
Club Patín Solimar 120.000 €
-
Fundación Mujeres 109.000 €
-
Secretariado Gitano 90.000 €
-
Círculo Baloncesto y Conocimiento 90.000 €
-
Club de Empresas de Turismo de Negocios 88.000 €
-
Amaranta 85.000 €
-
Accem 81.400 €
-
Fundación Museo Evaristo Valle 71.000 €
-
Aspace 70.500 €
-
Fundación Princesa de Asturias 70.000 €
-
Federación Asturiana de Concejos 68.900 €
-
Cuantayá 66.500 €
-
Fundación Albéniz 65.000 €
-
Cáritas Gijón 65.000 €
-
Asociación Proinmigrantes de Asturias 65.000 €
-
Cáritas de Oviedo 64.000 €
-
Afesa 60.700 €
-
Otea 60.000 €
-
Adafa 55.000 €
-
Fundación Sociedad Internacional de Bioética 50.800 €
-
Fade 50.500 €
-
Alarde 50.000 €
-
Cocemfe 45.000 €
-
Club Deportivo Cid Jovellanos Voleibol 45.000 €
-
Unión de Minusválidos de Asturias 42.500 €
-
Femetal 40.000 €
-
Gijón Basketball 2025 40.000 €
-
Club Deportivo Básico Astures 40.000 €
-
Agisdem 38.000 €
-
Federación vecinal urbana (FAV) 35.600 €
-
Religiosas de la Asunción de Contrueces 35.000 €
-
Ascol 33.000 €
-
Fundación Adsis 29.900 €
-
Una Ciudad para Todos 28.700 €
-
Identidad para ellos 25.000 €
-
Fundación Hogar San José 25.000 €
-
Fundación Ayumar 25.000 €
-
Banco de Alimentos 25.000 €
-
Asociación Gitana 22.000 €
-
Mil Voces Violetas 20.000 €
-
Laboral Centro de Arte 20.000 €
-
Codopa 20.000 €
-
Club Deportivo Balonmano Gijón 20.000 €
-
CD Fomento Baloncesto 20.000 €
-
Agrupación Balonmano Gijón Jovellanos 20.000 €
-
Unión de Consumidores de Asturias 19.500 €
-
Sanatorio Marítimo 18.000 €
-
Club de Arqueros de Villaviciosa 18.000 €
-
Cruz Roja Gijón 17.200 €
-
Intgraf 16.600 €
-
Federación Española de Municipios y Provincias 15.900 €
-
Federación Coral Asturiana 15.000 €
-
Expoacción 15.000 €
-
Conservatorio de Música y Danza 15.000 €
-
Centro Domótica Integral 15.000 €
-
Club Natación Santa Olaya 14.000 €
-
Federación Rural Les Caseríes 12.000 €
-
Colegio de Veterinarios 12.000 €
-
Gijón Mariners Fútbol Americano 12.000 €
-
Sociedad Cultural Gijonesa 11.000 €
-
Gesto Sociedad Cultural 11.000 €
-
Fundación Foro Jovellanos 11.000 €
-
Ateneo Obrero de Gijón 11.000 €
-
Ateneo Jovellanos 11.000 €
-
Sociedad Filarmónica de Gijón 10.000 €
-
Asociación Berde 10.000 €
-
Asetra 10.000 €
-
Club Deportivo Básico Gijón Ciclismo 10.000 €
-
Asociación Asturiana Terapias Ecuestres 10.000 €
-
Ediciones Nobel 9.700 €
-
Asociación de Fotoperiodistas 7.000 €
-
Sindicato de Artesanos de Asturias 6.000 €
-
Fundación la Sidra 6.000 €
-
Agrupación Deportiva Gijón Atletismo 6.000 €
-
Universidad de Oviedo 5.000 €
-
La Atalaya Gijón Tenis de Mesa 5.000 €
-
Gijón Rugby Club 5.000 €
-
Club Deportivo El Llano 5.000 €
-
Ampa Ángel de la Guarda 4.000 €
-
IES Jovellanos 3.500 €
-
Sociedad Astronómica Omega 3.000 €
-
Asociación Gijonesa de Apicultura 3.000 €
-
Fapas Xixón 2.800 €
-
IES Rosario Acuña 2.500 €
-
Asociación de Amigos del Jardín Botánico 2.000 €
-
Ampa CP Antonio Machado 900 €
-
Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro 600 €
-
Centro Asturiano de Madrid 400 €
