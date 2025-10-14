Así repartirá Gijón 10,2 millones en ayudas directas: el Albergue Covadonga, la Unión de Comerciantes...

Con nombre y apellidos constan 10,2 millones de euros del proyecto de presupuestos para 2026 que hoy aprobará la junta de gobierno y cuyo ... montante asciende a 309,9 millones de euros en el caso del Ayuntamiento de Gijón –y a 430,9 millones en el consolidado con organismos autónomos y empresas municipales–. Se trata de las partidas correspondientes a los convenios nominativos con los que el Ayuntamiento, las fundaciones de Cultura y Servicios Sociales y el Patronato Deportivo Municipal apoyan con aportaciones de manera directa la actividad de un centenar de entidades sociales, culturales, deportivas y empresariales. A ello habría que sumar otros 7,1 millones que se repartirán en convocatorias de libre concurrencia y cuyo reparto dependerá de la puntuación que obtengan sus respectivos solicitantes.

El Albergue Covadonga será un año más el principal beneficiario de fondos municipales, pues además de la inversión que hay prevista para iniciar el próximo año la reforma integral de su edificio –habrá una primera anualidad de 1,2 millones para esas obras–, recibirá a través de la Fundación Municipal de Servicios Sociales una ayuda de 1.265.400 euros. Supone un incremento de 165.400 euros con respecto a la cantidad consignada hace un año, si bien a lo largo de este ejercicio la ayudase había ajustado ya al alza a través de modificaciones presupuestarias. También crecerá con respecto a la aprobada para 2025 la subvención para la Asociación Gijonesa de Caridad (entidad a cargo de la Cocina Económica), que pasará de 621.300 a 915.000 euros (un 47,2% más), la tercera subvención más alta que pagará el Ayuntamiento en 2026.

Apoyo a la actividad comercial

Entre ambas entidades sociales se sitúa, como la segunda principal beneficiaria de ayudas directas, la Unión de Comerciantes, a la que llegarán 1.150.000 euros a través de tres convenios: el del programa para la fidelización de compras 'Gijón compra y vuelve' (550.000 euros), el de digitalización del comercio local (400.000 euros) y el de acciones para la promoción y dinamización del sector, como el reparto de cheques regalo, la organización de sorteos o las ferias del stock (200.000 euros).

Ampliar Dos trabajadores del servicio de Serenos de Gijón. E. C.

El convenio con la Universidad de Oviedo –que incluye entre otros proyectos la financiación de cátedras del campus de Gijón, la actividad científica del Jardín Botánico y becas para estudiantes– se mantendrá el próximo año en 549.000 euros y también se repetirá con 400.000 euros la ayuda para la prestación del servicio de Serenos de Gijón.

Entre los principales perceptores de ayudas también estará la Fundación Siloé, con tres ayudas para el programa Prometeo de alojamiento y atención a personas sin hogar con problemas de salud mental (203.500) y para el funcionamiento de sus centros de día Mil Soles (77.000), para personas en situación de exclusión social y cono problemas de adicciones, y Milani (105.600) para actividades orientadas a niños y adolescentes en situación de riesgo social. La Cámara de Comercio de Gijón, por su parte, recibirá un total de 380.700 euros como contribución a la celebración de Mercaplana (195.000), la feria de San Antonio (70.000) y Agropec (50.700) y apoyo general a su actividad ferial y congresual (65.000).

Caza de jabalís y limpieza de ríos

El ámbito de actividad que cubren los convenios nominativos es muy amplio, e incluye desde la celebración de los premios Princesa de Asturias (70.000 euros) a la caza de jabalíes por parte del Club de Arqueros de Villaviciosa (18.000), pasando por el acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para la conservación y mantenimiento de cauces fluviales (300.000).

El PDM apoyará con 467.000 euros en subvenciones directas la actividad de 17 clubes de diferentes disciplinas, entre los que aparecen como novedad con respecto al año pasado el Gijón Basketball 2025 (40.000 euros) y la Atalaya Tenis de Mesa (5.000), mientras que se caen del listado de hace un año el Gijón Fútbol Femenino, el Club Voleibol La Calzada y el Club Balonmano La Calzada. Y en las ayudas de la Fundación de Cultura constan como principales beneficiarios la Banda de Música de Gijón (que aumenta hasta los 300.000 euros), el Conseyu de Mocedá (194.000) y la Semana Negra (175.000).

En lo que respecta a las líneas de ayudas que se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, destacan por cuantía los 1,7 millones de euros para acciones formativas para la recualificación profesional y 1,3 millones para ONGs con proyectos de cooperación internacional. La cuantía para subvencionar las fiestas en barrios y parroquias aumentará de 150.000 a 170.000 euros.