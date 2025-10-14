El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de mascotas de EL COMERCIO
El Albergue Covadonga será el principal perceptor de ayudas directas del Ayuntamiento de Gijón. Paloma Ucha
Presupuestos municipales de Gijón para 2026

Así repartirá Gijón 10,2 millones en ayudas directas: el Albergue Covadonga, la Unión de Comerciantes...

El proyecto de presupuestos para 2026 incluye otros 7,1 millones que sí se otorgarán con convocatorias de concurrencia competitiva, incluidos 20.000 euros más para fiestas en barrios

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 06:40

Comenta

Con nombre y apellidos constan 10,2 millones de euros del proyecto de presupuestos para 2026 que hoy aprobará la junta de gobierno y cuyo ... montante asciende a 309,9 millones de euros en el caso del Ayuntamiento de Gijón –y a 430,9 millones en el consolidado con organismos autónomos y empresas municipales–. Se trata de las partidas correspondientes a los convenios nominativos con los que el Ayuntamiento, las fundaciones de Cultura y Servicios Sociales y el Patronato Deportivo Municipal apoyan con aportaciones de manera directa la actividad de un centenar de entidades sociales, culturales, deportivas y empresariales. A ello habría que sumar otros 7,1 millones que se repartirán en convocatorias de libre concurrencia y cuyo reparto dependerá de la puntuación que obtengan sus respectivos solicitantes.

Te puede interesar

