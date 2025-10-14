Las cuentas de Gijón por concejalías: de 208 millones en Hacienda a 179.000 euros para Relaciones Institucionales

El proyecto presupuestario de Gijón que este martes aprobará la junta de gobierno, tras lo que se abrirá una ronda de comparecencias de los ... concejales en la comisión de Hacienda y un plazo para que los grupos municipales planteen sus enmiendas, deja bajo responsabilidad directa de la Concejalía de Hacienda más de dos tercios del presupuesto para gastos. En concreto se asignan al departamento que encabeza la concejala María Mitre 208,7 de los 309,9 millones de euros que manejará el Ayuntamiento en 2026, si bien ello responde principalmente a dos cuestiones.

La primera, que esta concejalía, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, es la responsable de la práctica totalidad de los gastos de personal (72,6 millones), con la única excepción de las retribuciones y gastos sociales vinculados a los planes de empleo y formación laboral (5,5 millones). Y la segunda, que también quedan bajo su ala los 108,7 millones que se derivarán como transferencias corrientes o transferencias de capital a las empresas municipales –28,7 millones a EMTUSA, 16,4 a Emulsa, 7,2 a Divertia, 6,9 a Emvisa y 5,1 a Impulsa– y a los organismos autónomos –16,7 millones de la Fundación Municipal de Cultura, 13,3 a la de Servicios Sociales y 14,2 millones al Patronato Deportivo Municipal– y que después serán gestionados por sus respectivos responsables.

El montante del presupuesto de Hacienda contrasta con el de la Concejalía de Relaciones Institucionales de Jorge González-Palacios, que pese a haber asumido recientemente el área de Juventud solo manejará 179.200 euros, la mitad de ellos para «reuniones, conferencias y cursos» (57.500) y «atenciones protocolarias y representativas» (50.000). Sus competencias incluyen el pago de 33.500 euros al Puerto, correspondientes al por la presencia del Acuario en terrenos de su propiedad.

Presupuesto 2026 por concejalías Hacienda 208.788.510 €

Infraestructuras Urbanas y Rurales 39.104.100 €

Economía, Empleo, Turismo e Innovación 21.090.100 €

Medio Ambiente y Sostenibilidad 10.743.990 €

Atención a la Ciudadanía y Distritos 5.524.000 €

Deportes y Educación 5.271.400 €

Urbanismo 4.985.900 €

Alcaldía 4.570.800 €

Tráfico, Movilidad y Transporte Público 4.459.900 €

Seguridad Ciudadana y Emergencias 2.908.800 €

Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación 1.872.900 €

Cultura 491.300 €

Relaciones Institucionales y Juventud 179.200 €

Del reparto entre el resto de concejalías destacan los 39,1 millones (12,6% del total) asignados a la de Infraestructuras Urbanas y Rurales de Gilberto Villoria, dado que estarán bajo su responsabilidad casi tres cuartas partes de los gastos correspondientes al capítulo de inversiones. En concreto, de los 34,5 millones que se destinarán a proyectos que van desde la rehabilitación del Hogar de Ceares a la remodelación de Tabacalera y del Piñole, constan asignados a Infraestructuras 25,8 millones (74,7%).

Presupuesto de distritos

Otros dos millones se asignan a la Concejalía de Atención a la Ciudadanía y Distritos de Abel Junquera, para las obras elegidas por los consejos de distrito, y en el área de Alcaldía recaen los 1,4 millones presupuestados para 2026 para la participación de Gijón en las obras de derribo del viaducto de Carlos Marx, la reordenación de los colectores de agua del subsuelo de la futura estación intermodal y la reurbanización de todo ese entorno. Una obra que debe licitar Gijón al Norte, con aportaciones también del Principado y Adif, y para la que en su programación plurianual el Ayuntamiento anuncia otros 8,9 millones hasta 2029. Medio Ambiente y Sostenibilidad, con un presupuesto total de 10,7 millones de euros, contará con 1,6 millones para inversiones, entre ellas la renovación de juegos infantiles (309.000 euros) y las nuevas islas verdes en el entorno del Muro (300.000 euros).