Los concejales Gilberto Villoria (Infraestructuras) y María Mitre (Hacienda), en un Pleno municipal. Arienza
Presupuesto municipal de Gijón para 2026

Las cuentas de Gijón por concejalías: de 208 millones en Hacienda a 179.000 euros para Relaciones Institucionales

A Infraestructuras irán 25,8 de los 34,5 millones de euros previstos para inversiones, lo que supone casi tres cuartas partes del total de este capítulo

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 06:39

El proyecto presupuestario de Gijón que este martes aprobará la junta de gobierno, tras lo que se abrirá una ronda de comparecencias de los ... concejales en la comisión de Hacienda y un plazo para que los grupos municipales planteen sus enmiendas, deja bajo responsabilidad directa de la Concejalía de Hacienda más de dos tercios del presupuesto para gastos. En concreto se asignan al departamento que encabeza la concejala María Mitre 208,7 de los 309,9 millones de euros que manejará el Ayuntamiento en 2026, si bien ello responde principalmente a dos cuestiones.

Las cuentas de Gijón por concejalías: de 208 millones en Hacienda a 179.000 euros para Relaciones Institucionales