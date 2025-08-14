El Ayuntamiento de Gijón renaturalizará en 2026 la salida al Muro de Manso, Emilio Tuya y Ezcurdia

El Ayuntamiento de Gijón actuará el próximo año sobre algunos de los espacios más degradados del entorno del paseo del Muro, como son los ... arranques de las calles Manso, Emilio Tuya y Ezcurdia. El objetivo, como anunció el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento, el popular Rodrigo Pintueles, este mediodía en la Feria de Muestras, es «realizar un corredor ambiental que comunique el parque de Isabel la Católica con el cerro de Santa Catalina».

En este marco general, incluido en el Plan Director de Renaturalización, la primera actuación será la creación de estas «islas verdes» en el Muro, con la conversión de los actuales triángulos «actualmente carentes de vida» y «con una imagen degradada» en nuevos espacios verdes, donde predominará la vegetación resistente a la salinidad y a los vientes marinos. Con una dotación aproximada de 300.000 euros y un trimestre de ejecución, Pintueles aseguró que estas actuaciones serán una realidad a lo largo de 2026.

En total se actuará en un total de 1.400 metros cuadrados que tendrán el mismo esquema de plantación en las tres áreas para generar coherencia visual. El planteamiento del edil de Medio Ambiente es bautizar estos espacios, en el caso de Manso y Ezcurdia, con los nombres de los establecimientos hosteleros icónicos que marcaron una época, como el antiguo Hotel Miami, actual Príncipe de Asturias, y la cafetería México Lindo. Así, a los espacios del Miami y del México Lindo, para el de Emilio Tuya se propondrá el nombre de islote del Ancla, por el objeto náutico que se mantendrá en la nueva configuración del espacio. Rodrigo Pintueles aseguró que en el nuevo diseño se mantendrán los usos hosteleros.

Resumen de actuaciones

Además de este anuncio por parte del concejal de Medio Ambiente, el director general del área, Alejandro Navazas, hizo un exhaustivo repaso en el estand del Ayuntamiento, de las actuaciones llevadas a cabo en los dos últimos años dentro del Plan Director de Renaturalización Urbana, documento ya aprobado y que este miércoles se publicó en el BOPA, lo que asegura su continuidad «para los próximos 20 años, más allá de los cambios políticos que se produzcan», apuntó Pintueles.

Navazas destacó que entre los objetivos de este plan está la creación de «cinco millones de metros cuadrados nuevos de zonas verdes en 20 años y la plantación de 63.000 nuevos árboles, sumados a los 38.735 que ya hay referenciados, además de convertir 100 kilómetros de calles y paseos en corredores ambientales asociados a carriles bicis, así como la creación de un anillo natural periurbano de 28 kilómetros para unir barrios y naturaleza».

Repasó también las mejoras que ya se han llevado a cabo en los dos últimos ejercicios, como la renaturalización de las calles Bolivia y Costa Rica, Puerto de Somiedo, las plazas de Clara Ferrer y del Continental o las restauraciones del túnel de la vía verde de La Camocha y del lavadero de Deva. Alejandro Navazas hizo especial hincapié en los trabajos asociados al proyecto 'Gijón Ecoresiliente', en los que se han desarrollado 38 actuaciones por cuantía de 3.192.468 euros, especialmente en La Calzada, Moreda y el parque Fluvial de Viesques.