Infografía de cómo quedará el inicio de la calle Manso, que recibirá el nombre de isla del antiguo Hotel Miami. E. C.

El Ayuntamiento de Gijón renaturalizará en 2026 la salida al Muro de Manso, Emilio Tuya y Ezcurdia

La actuación, presupuestada en 300.000 euros, actuará en 1.400 metros cuadrados donde predominará la vegetación

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:06

El Ayuntamiento de Gijón actuará el próximo año sobre algunos de los espacios más degradados del entorno del paseo del Muro, como son los ... arranques de las calles Manso, Emilio Tuya y Ezcurdia. El objetivo, como anunció el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento, el popular Rodrigo Pintueles, este mediodía en la Feria de Muestras, es «realizar un corredor ambiental que comunique el parque de Isabel la Católica con el cerro de Santa Catalina».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

