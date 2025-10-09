Las obras del Hogar de Ceares, en Gijón, recibirán 1,2 millones en los presupuestos municipales de 2026

El proyecto presupuestario del Ayuntamiento de Gijón para 2026, cuyo paso por la junta de gobierno está previsto para el próximo martes, incluirá una ... partida de 1,2 millones de euros para la esperada obra de rehabilitación del Hogar de Ceares. Así consta en el anexo de inversiones al que ha tenido acceso EL COMERCIO y que detalla el reparto de los 34,5 millones de euros que se dedicarán a lo largo del próximo año a obras de diversa índole. Diez actuaciones (incluida la del Hogar de Ceares) superarán el millón de euros: las obras de Tabacalera (2,5 millones), las de los colegios Los Campos (3,5), Castiello (2,1) y Rey Pelayo (1,07), la escuela infantil de El Llano (1,8), el nuevo pabellón del complejo deportivo de La Calzada (1,4), el derribo del viaducto de Carlos Marx (1,4), la remodelación del Albergue Covadonga (1,2) y la pacificación del tráfico en el entorno de La Escuelona (1,05).

En el listado destacan también los 830.000 euros que se destinarán a la transformación del actual Museo Piñole en sede de la Oficina de Igualdad, la inversión de 300.000 euros en la reforma de la calle Marqués de San Esteban (habrá un nuevo pavimento bajo los arcos) y 200.000 para remodelar el entorno de la Cuesta del Cholo, con un graderío adosado al muro. También constan partidas para reformar el parque de Avelino Vidal (250.000), para los proyectos de las plazas de la República (100.000), Los Fresnos (100.000) y Campo Valdés (100.000), para mejorar la accesibilidad en los accesos a la playa de San Lorenzo (100.000) y para obras de carriles bici en Viesques y en la carretera de Villaviciosa (250.000). Habrá además 900.000 euros para pavimentar vías urbanas y 600.000 para hacer lo propio en caminos de la zona rural.

A obras de reforma de El Molinón irán 450.000 euros; a urbanizar la zona verde de la calle Matilde de la Torre, 125.000; a la renovación de juegos infantiles en los parques, 309.000 euros; y a la reparación y merjoa de la Casa Rosada, 250.000 euros más. Por cuantía también destacan los 600.000 euros que se destinarán a la adquisición de un vehículo NRBQ (preparado para intervenciones con riesgo nuclear, radiológico, biológico o químico) para el servicio de Bomberos, donde se empezará a trabajar además en el nuevo parque de Bomberos con una partida inicial de 150.000 euros.