Estado actual del Hogar de Ceares, tras años de abandono. Pardo

Las obras del Hogar de Ceares, en Gijón, recibirán 1,2 millones en los presupuestos municipales de 2026

El anexo de inversiones recoge 830.000 euros para la remodelación del Museo Piñole como sede de los servicios de Igualdad y 200.000 euros para la construcción de gradas junto a la Cuesta del Cholo

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Jueves, 9 de octubre 2025, 08:28

Comenta

El proyecto presupuestario del Ayuntamiento de Gijón para 2026, cuyo paso por la junta de gobierno está previsto para el próximo martes, incluirá una ... partida de 1,2 millones de euros para la esperada obra de rehabilitación del Hogar de Ceares. Así consta en el anexo de inversiones al que ha tenido acceso EL COMERCIO y que detalla el reparto de los 34,5 millones de euros que se dedicarán a lo largo del próximo año a obras de diversa índole. Diez actuaciones (incluida la del Hogar de Ceares) superarán el millón de euros: las obras de Tabacalera (2,5 millones), las de los colegios Los Campos (3,5), Castiello (2,1) y Rey Pelayo (1,07), la escuela infantil de El Llano (1,8), el nuevo pabellón del complejo deportivo de La Calzada (1,4), el derribo del viaducto de Carlos Marx (1,4), la remodelación del Albergue Covadonga (1,2) y la pacificación del tráfico en el entorno de La Escuelona (1,05).

