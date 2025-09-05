El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Estado actual del edificio de Tabacalera, pendiente de la licitación de las obras para convertirlo en un centro de arte. Pardo

El Ayuntamiento de Gijón abre un plazo de un mes para optar a las obras de Tabacalera

Los trabajos, que incluyen la construcción del nuevo Edificio Nicanor Piñole en el solar anexo, durarán 42 meses y costarán 21,4 millones de euros

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:34

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Gijón aprobó este viernes en una sesión extraordinaria la licitación de las obras para la transformación de ... la antigua fábrica de tabacos en el nuevo Centro de Arte de Tabacalera, proyecto que incluye la construcción junto a la misma de dos edificios de nueva planta, uno destinado a albergar un salón de actos con capacidad para 400 personas, oficinas de los servicios culturales del Ayuntamiento y las salas expositivas del que será el nuevo Museo Nicanor Piñole, y otro destinado a servicios de cafetería y restauración vinculados al complejo cultural. Las empresas tendrán un plazo de un mes para presentar ofertas a un concurso que cifra el coste de las obras en 21,4 millones de euros, con un plazo de ejecución de 42 meses.

