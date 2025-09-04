El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Recreación del nuevo Edificio Nicanor Piñole, en cuya segunda planta estarán las salas para la colección del pintor gijonés. E. C.

La colección de Nicanor Piñole estará en la segunda planta de un nuevo edificio junto a Tabacalera, en Gijón

La obra que saldrá esta semana a licitación le reserva 490 metros cuadrados en ocho salas y con accesos independientes a los del Centro de Arte

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 06:19

La colección de Nicanor Piñole tendrá a su disposición en su futura ubicación junto a la antigua fábrica de tabacos de Cimavilla 490, ... 98 metros cuadrados para usos expositivos, distribuidos en ocho salas que se situarán en la segunda planta de un edificio de nueva construcción colindante con la calle María Bandujo. Contará con accesos independientes a los del Centro de Arte Tabacalera de Gijón, será completamente accesible y no compartirá inmueble con otra muestra plástica, pues las plantas que tendrá debajo están concebidas como un espacio administrativo –con despachos, oficinas y salas de reuniones «relacionadas con la actividad del museo» y para servicios municipales vinculados a la cultura–, a lo que se suma un salón de actos con capacidad para 400 personas.

