Recreación del futuro Museo Piñole, que se ubicará junto al Centro de Arte Tabacalera. E. C.

El futuro Museo Nicanor Piñole en Cimavilla, «más grande y con mejor ubicación»

Aunque la sede actual tendrá que cerrar por obras para su transformación en la nueva Oficina de Igualdad, en 2026 la colección se expondrá en el Palacio de Revillagigedo

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:24

La futura sede del Museo Nicanor Piñole, en uno de los edificios de nueva planta que se construirán junto a la antigua fábrica de ... tabacos de Cimavilla en el marco de su transformación en el Centro de Arte Tabacalera, ofrecerá a la colección del pintor gijonés más espacio, mejores condiciones de conservación y una ubicación más céntrica y visible que la que tiene en el antiguo Asilo Pola. Así lo destacan desde el Ayuntamiento de Gijón, a la espera de una inminente licitación de las obras de este polo cultural y de las que transformarán el edificio que ahora alberga el Museo Piñole en la nueva sede de la Oficina de Igualdad. «Se va a construir un museo más grande, con mejor infraestructura y mejores sistemas de conservación y exposición», recuerdan fuentes del gobierno municipal, que añaden que «el valor de la colección Piñole está por encima de su edificio actual, que está alejado del itinerario cultural principal en la ciudad y que precisa de una reforma».

