El futuro Museo Nicanor Piñole en Cimavilla, «más grande y con mejor ubicación»

La futura sede del Museo Nicanor Piñole, en uno de los edificios de nueva planta que se construirán junto a la antigua fábrica de ... tabacos de Cimavilla en el marco de su transformación en el Centro de Arte Tabacalera, ofrecerá a la colección del pintor gijonés más espacio, mejores condiciones de conservación y una ubicación más céntrica y visible que la que tiene en el antiguo Asilo Pola. Así lo destacan desde el Ayuntamiento de Gijón, a la espera de una inminente licitación de las obras de este polo cultural y de las que transformarán el edificio que ahora alberga el Museo Piñole en la nueva sede de la Oficina de Igualdad. «Se va a construir un museo más grande, con mejor infraestructura y mejores sistemas de conservación y exposición», recuerdan fuentes del gobierno municipal, que añaden que «el valor de la colección Piñole está por encima de su edificio actual, que está alejado del itinerario cultural principal en la ciudad y que precisa de una reforma».

En su nuevo espacio, el legado del artista gijonés «no solo va a ganar en centralidad, sino que estará junto a la punta de lanza de la cultura en Gijón, el Centro de Arte Tabacalera, lo que aumentará su difusión y el posicionamiento de la obra del pintor». Además, para garantizar las condiciones en las que la colección fue cedida al Ayuntamiento, el edificio en el que se expondrá estará reservado en su totalidad a ella y llevará el nombre de Nicanor Piñole. Por otra parte, aunque las obras previstas en la sede actual para su transformación en la Oficina de la Igualdad obligarán a cerrar el museo, la colección no quedará oculta y de hecho el Ayuntamiento trabaja en una programación cultural centrada en la figura de Piñole en la que destaca una exposición en 2026 en el Palacio de Revillagigedo que aglutinará tanto las obras que forman parte de los fondos municipales como nuevos préstamos procedentes de colecciones privadas.

La inversión para reformar y dar un nuevo uso al antiguo Asilo Pola, al que la colección artística llegó en 1991, ascenderá a un millón de euros y tiene como objetivo crear «un espacio de referencia en materia de atención a la mujer». El Ayuntamiento considera que las instalaciones dedicadas actualmente a este fin en el Centro Municipal de La Arena presenta «numerosos inconvenientes» para el buen desarrollo del trabajo que allí se realiza, entre otros una falta de privacidad para las mujeres que acuden en busca de ayuda que se solucionaría con el proyecto de remodelación que hay sobre la mesa para el edificio de la plaza de Europa. Añade que, tras haberse barajado otros espacios para la Oficina de Igualdad, se optó por la actual sede del Piñole toda vez que ya estaba tomada la decisión de su futuro traslado junto a Tabacalera.