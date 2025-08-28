El PP de Gijón pide «reconsiderar el proyecto» de traslado del Piñole para evitar un cierre prolongado El PSOE promoverá una iniciativa para que no pueda hacerse hasta que esté operativa su nueva ubicación, IU pide la comparecencia de la concejala de Cultura y Vox y Podemos hablan de «despropósito» e «improvisación»

«No parece que instalar ahí unas oficinas que podrían ubicarse en cualquier otro lugar sea razón suficiente para privar durante años a la ciudadanía de esta emblemática instalación. Quizá lo más conveniente sería reconsiderar este proyecto», señaló la vicealcaldesa y portavoz municipal del PP, Ángela Pumariega, sobre el cierre del Museo Piñole para su conversión en Oficina de Igualdad mientras se espera por su nueva ubicación junto a Tabacalera. La concejala considera que antes de tomar cualquier decisión que afecte a esta colección «es imprescindible un riguroso análisis jurídico de las condiciones en las que fue donada», pues «no sería aceptable arriesgarse a que un incumplimiento pudiera dejar a Gijón sin este importantísimo patrimonio artístico».

Añade que, aunque ese estudio avalara el traslado a Cimavilla, «tampoco parece de recibo que ello suponga que durante un largo periodo de tiempo estos cuadros y dibujos queden almacenados a la espera de un todavía indefinidio fin de las obras». Se pregunta a este respecto «¿qué necesidad hay de privar a los escolares, ciudadanos y visitantes de Gijón durante tanto tiempo de un espacio cultural tan relevante de la ciudad?».

«No es el orden lógico», dice el PSOE

También la oposición municipal se ha mostrado muy crítica con los tiempos y con el hecho de tener que cerrar el museo hasta que pueda abrir en su nueva ubicación. El PSOE ha anunciado que presentará una iniciativa para evitar el desmantelamiento del Piñole hasta que no esté lista su nueva seda, dado que «ese es el orden lógico de cómo deben hacerse las cosas y de cómo se deben tomar las decisiones políticas desde el respeto a lo público y a la cultura». La portavoz municipal socialista, Carmen Eva Pérez, destaca que la concejala de Cultura, Montserrat López, »pasará a la historia por desmantelar el albergue juvenil y cerrar el Museo Piñole« y recuerda que la alcaldesa se había comprometido con el Consejo de Mujeres a trasladar la Oficina de Igualdad a los antiguos juzgados de la calle Decano Prendes Pando. »Carmen Moriyón juega a la carambola del triple incumplimiento: con la familia del pintor, con las asociaciones de mujeres y con toda la ciudadanía, que verá cómo los autores de la artificiosa Vía Cultural Gijonesa serán los primeros desde la llegada de la democracia encargados de cerrar un museo público«.

El portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, ya ha registrado una solicitud de comparecencia de la concejala de Cultura y recuerda que «en todo momento el cierre del actual museo se vinculó al traslado de la colección al nuevo edificio proyectado en Tabacalera». Señala que «no hay ninguna urgencia que motive el desalojo del Asilo Pola ni nada justifica que la obra de Piñole vaya a estar oculta en almacenes durante años» y se pregunta si «la Vía Gijonesa va a ser en realidad una 'Vía hacia Oviedo' como sucedió ya con la Capitalidad Europea de la Cultura», ante la posibilidad de que el legado del pintor acabe en la capital «si Gijón incumple las condiciones establecidas por su viuda».

Desde Vox, su portavoz, Sara Álvarez Rouco, habla de «un despropósito y un escándalo que no tiene justificación». Califica de «insensatez» del cierre del museo sin disponer aún de otro espacio para los fondos y urge a «corregir» esta decisión. «Está claro que para esta Alcaldía lo que manda es la ideología y la conveniencia sectaria», lamenta. Olaya Suárez, portavoz de Podemos, habla de «improvisación» y señala que «aunque la Oficina de Igualdad es un proyecto necesario, no hay justificación para tener un museo cerrado durante años mientras se plantea su traslado a un edificio que aún no existe». Se pregunta si «la Vía Gijonesa de la Cultura es despreciar a nuestros grandes pintores» y lamenta que «la querencia de este gobierno municipal por presumir de maquetas y proyectos a medio hacer se lleve por delante los equipamientos públicos que sí existen y funcionan, y ahora también su patrimonio cultural».

Ilusión por la nueva sede de Igualdad

Desde la Tertulia Feminista Les Comadres ven «muy positivo» que Igualdad se traslade a una ubicación tan céntrica como la plaza de Europa, «a la que llegan todas las líneas de autobús» para facilitar el acceso de todas las mujeres a este servicio. «Estábamos ilusionadas con la propuesta que había para ir a la Casa Rosada y luego con Prendes Pando. Ahora viene esto y lo vemos bien, aunque queda por ver qué pasa con los espacios para las asociaciones, que deberían compartir sede con la Oficina de Políticas de Igualdad para que así haya un trabajo conjunto», señala su presidenta, Begoña Piñero. Elude no obstante pronunciarse sobre la polémica por el cierre de la colección pictórica, cuestión que confía en que el Ayuntamiento tenga acordada con los herederos del pintor.