El Museo Piñole de Gijón prepara un cierre indefinido hasta la apertura de Tabacalera

No antes de tres años estará finalizado el proyecto cultural de Tabacalera en Cimadevilla. Y en un periodo de tiempo aún por concretar pero ... no demasiado largo se habrá de desalojar el edificio del Asilo Pola, el palacete que en la actualidad alberga el Museo Nicanor Piñole. El proyecto arquitectónico para llevar allí la Oficina de la Mujer de Gijón está ya elaborado y eso significa que en breve saldrán a licitación unos trabajos cuyo coste será de en torno al millón de euros, lo que implica que habrá que desalojar el edificio y cerrar el Museo Piñole.

La concejala de Cultura, Montserrat López Moro, confirma ese cierre que se augura prolongado en el tiempo, cuyo proceso aún está en fase de organización, puesto que es necesario orquestar el traslado de los fondos a almacenes que presenten las condiciones para albergar obras de arte para su conservación hasta que encuentren acomodo en el emblemático inmueble de Cimadevilla. «Ese plan tenemos que confeccionarlo bien, nos faltan meses, pero estamos ya trabajando en ello», revela la edil, que confirma que los fondos donados en su día por la viuda de Piñole, Enriqueta Ceñal, perderán esa visibilidad pública durante el cierre indefinido.

Si bien es cierto que no hay plazos cerrados a día de hoy, es un hecho que el proyecto de Tabacalera llevará dos años y medio de ejecución. Aún no ha salido a licitación, y cuando ese proceso administrativo se produzca deberán pasar seis meses hasta la adjudicación. Sin sumar presumibles retrasos, los citados tres años habrán de pasar en el mejor de los casos.

Eso significa el cierre de un espacio museístico por un periodo de tiempo prolongado, con lo que eso implica para un equipamiento cultural de estas características. Supone además que los depósitos que se exponen procedentes del Museo Centro de Arte Reina Sofía y del Museo de Bellas Artes de Asturias habrán de ser devueltos y solicitados nuevamente cuando se produzca la apertura del nuevo museo en el espacio de Tabacalera.

Condiciones de la donación

La creación del Museo Piñole se llevó a cabo a partir de una magnífica donación realizada por Enriqueta Ceñal, la viuda del pintor. Ella puso una serie de condiciones en la escritura de donación que firmó en el mandato de Vicente Álvarez Areces, entre las que se hallaba que debía tratarse de un museo monográfico dedicado a la figura de su marido. Cuando se planteó el traslado a Tabacalera, al final del mandato de Paz Fernández Felgueroso, se reunió a la comisión que debe velar por el cumplimiento de las condiciones de la donación y esta determinó que mientras se respetara ese carácter exclusivo no habría problema en el cambio de edificio que albergue las obras. Cabría plantear ahora si la exigencia de «tener permanentemente expuesta toda la obra en un edificio de la máxima dignidad» se cumple con el anunciado cierre temporal. Fue, en todo caso, un traslado lo que la comisión dio por bueno, jamás se barajó la opción de un cierre como el que ahora se plantea.

Estas son las condiciones que quedaron impresas el 11 de septiembre de 1989 en la escritura notarial de donación: «Para el caso de que el Ayuntamiento de Gijón incumpliera alguna de las condiciones impuestas (...) provocará la resolución de la donación misma». Ordenaba en ese caso Enriqueta Ceñal «que todos los bienes que constituyen su objeto sean entregados en concepto de legado al (...) Ayuntamiento de Oviedo bajo idénticas condiciones en las que lo recibió el de Gijón, especialmente la de crear, conservar y enriquecer un museo exclusivamente dedicado a don Nicanor Piñole, de capacidad suficiente para tener permanentemente expuesta toda la obra».

Fue en 1991 cuando el museo abrió sus puertas. Uno de los grandes impulsores para que se pusiera en marcha fue el histórico director de este periódico Francisco Carantoña, siempre atento a poner en el lugar que se merece la obra de grandes pintores asturianos como el propio Piñole y Evaristo Valle.