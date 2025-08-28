El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aspecto exterior del Museo Nicanor Piñole, sito en la gijonesa Plaza Europa. Pardo

El Museo Piñole de Gijón prepara un cierre indefinido hasta la apertura de Tabacalera

Será ocupado por la Oficina de la Mujer, mientras el proyecto de Cimadevilla no estará finalizado hasta dentro de al menos tres años

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Jueves, 28 de agosto 2025, 01:15

No antes de tres años estará finalizado el proyecto cultural de Tabacalera en Cimadevilla. Y en un periodo de tiempo aún por concretar pero ... no demasiado largo se habrá de desalojar el edificio del Asilo Pola, el palacete que en la actualidad alberga el Museo Nicanor Piñole. El proyecto arquitectónico para llevar allí la Oficina de la Mujer de Gijón está ya elaborado y eso significa que en breve saldrán a licitación unos trabajos cuyo coste será de en torno al millón de euros, lo que implica que habrá que desalojar el edificio y cerrar el Museo Piñole.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida de un súper de Gijón por llamar «imbécil, ladrona y anormal» a una compañera
  2. 2 Altercado en el Hípico de Gijón durante la participación de un jinete israelí
  3. 3 David Carmo es el elegido para el centro de la defensa del Real Oviedo
  4. 4 Carlos Baute se sacude la lluvia y lo da todo en Avilés
  5. 5 Asturias vuelve a afrontar «horas difíciles» en la lucha contra el fuego: 41 personas siguen desalojadas en Ibias
  6. 6

    «Nos tiró agua, lejía y huevos», la queja de unos jóvenes en el parque de La Habana de Pola de Siero
  7. 7 Loum, jugador del Sporting de Gijón: «Soy una máquina, en la posición en la que juego tengo que ser físicamente fuerte»
  8. 8 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  9. 9 Carlos Baute y un millar de disparos pirotécnicos para cerrar las fiestas de San Agustín de Avilés
  10. 10

    ¿Cuánto ha bajado el precio de la gasolina en Asturias?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Museo Piñole de Gijón prepara un cierre indefinido hasta la apertura de Tabacalera

El Museo Piñole de Gijón prepara un cierre indefinido hasta la apertura de Tabacalera