El catedrático Francisco Carantoña Álvarez, en una imagen de archivo. Arnaldo García

«Carantoña habría parado el sinsentido del cierre del Museo Piñole»

Francisco Carantoña Álvarez, miembro de la comisión que debe evaluar el traslado del Piñole, cuestiona «cerrar un museo para abrir unas oficinas»

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Jueves, 28 de agosto 2025, 01:15

Asegura que su padre sentiría como una auténtica puñalada el cierre del Museo Piñole de Gijón, que movería cielo y tierra para frenarlo. Francisco Carantoña ... Álvarez, hijo de Francisco Carantoña Dubert, y miembro de la comisión que ha de evaluar el cumplimiento de las condiciones de la donación realizada por Enriqueta Ceñal en 1989 de la obra de su marido, Nicanor Piñole, no da crédito a lo que está pasando. Y confía en que triunfe la cordura y se dé marcha atrás.

