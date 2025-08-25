El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
Pipo Prendes se acerco al grupo de 'cigarreres' de Tabacalera visiblemente emocionadas.
Pipo Prendes se acerco al grupo de 'cigarreres' de Tabacalera visiblemente emocionadas. Damián Arienza
Gijón

EL COMERCIO estrena 'El Vals de Les Cigarreres'

El videoclip de la canción de Pipo Prendes, estrenado en la Colegiata de San Juan Bautista, concita los elogios de las extrabajadoras de Tabacalera

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:32

'Les cigarreres' de Tabacalera ya tienen su himno. EL COMERCIO estrenó este mediodía, en la Colegiata de San Juan Bautista, el videoclip 'El Vals de Les Cigarreres, con el tema compuesto por el cantautor candasín Pipo Prendes, que pretende servir de homenaje a este colectivo de mujeres que trabajaron en la histórica fábrica de Cimavilla.

En el acto, Pipo Prendes estuvo acompañado por el grupo de 'cigarreres' que participaron en la grabación del videoclip, que se emocionaron hasta la lágrima a la vista del resultado. También asistió la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, acompañada de varios miembros del la Corporación municipal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  2. 2 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  3. 3 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  4. 4 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  5. 5 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  6. 6 Daniel Luna no jugará en el Sporting
  7. 7 «Hemos pasado la noche en vilo con el fuego a las puertas de casa»
  8. 8 Las puntuaciones de Manuel Rosety a los jugadores del Sporting de Gijón frente al Ceuta
  9. 9 El Real Madrid ya está en Oviedo para enfrentarse esta noche al conjunto azul
  10. 10 Mbappé acaba con la ilusión azul

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio EL COMERCIO estrena 'El Vals de Les Cigarreres'