EL COMERCIO estrena 'El Vals de Les Cigarreres'

'Les cigarreres' de Tabacalera ya tienen su himno. EL COMERCIO estrenó este mediodía, en la Colegiata de San Juan Bautista, el videoclip 'El Vals de Les Cigarreres, con el tema compuesto por el cantautor candasín Pipo Prendes, que pretende servir de homenaje a este colectivo de mujeres que trabajaron en la histórica fábrica de Cimavilla.

En el acto, Pipo Prendes estuvo acompañado por el grupo de 'cigarreres' que participaron en la grabación del videoclip, que se emocionaron hasta la lágrima a la vista del resultado. También asistió la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, acompañada de varios miembros del la Corporación municipal.