Pipo Prendes presenta su vals a les cigarreres: «Mujeres valientes que marcaron una época en Gijón»

Pipo Prendes interpretando 'El Vals de les cigarreres' en el interior de Tabacalera donde se grabó el videoclip.

Dos semanas después de su rodaje, entre las paredes, ahora desnudas, del viejo edificio de Tabacalera, el videoclip 'El Vals de Les Cigarreres' ya está listo para contar la historia de esas mujeres que pasaron años liando tabaco en el barrio de Cimavilla. El cantautor Pipo Prendes les rinde homenaje con un tema que intenta también ser el «pago con música» de una deuda que su Candás natal tiene con Gijón y con la Tabacalera.

Porque hace casi doscientos años que Gijón y Tabacalera dieron casa y trabajo a muchas de las viudas que dejó «una terrible galerna» que acabó, de un plumazo, con la vida de noventa marineros candasinos. Esta canción es su manera de «dar las gracias por acogerlas en aquellos tiempos tan difíciles».

El agradecimiento en forma de música e imágenes, el videoclip de 'El Vals de Les Cigarreres', será presentado oficialmente este lunes, día 25 de agosto, a las 12 horas, en un acto que tendrá lugar en la Colegiata San Juan Bautista, y que estará conducido por la periodista de EL COMERCIO Mónica Yugueros.

Estarán, junto a Pipo Prendes, varias de las cigarreras que trabajaron en la fábrica de tabacos de Cimavilla, «mujeres valientes y trabajadoras que marcaron toda una época en la historia de Gijón», subraya el cantautor.

Las mismas que se arremangaron hace apenas dos semanas y volvieron a bailar y a cantar en el interior de Tabacalera, como lo hacían antaño. Porque, ya lo dice la canción, 'les cigarreres canten, que no quieren llorar. Les cigarreres ríen, que la tristeza la llevó el mar'.

Además del cuerpo de baile que participó en la grabación del videoclip, está prevista la asistencia de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, miembros de la Corporación y de la Fundación Cajastur, colaboradora del proyecto al igual que EL COMERCIO y el propio Ayuntamiento gijonés. Será, promete el autor de la canción, una presentación «especial, cargada de emoción, historia y cultura local».