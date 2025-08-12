El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Prendes, junto a las mujeres que aparecen en el vídeo que acompaña su nuevo tema.

Prendes, junto a las mujeres que aparecen en el vídeo que acompaña su nuevo tema. Foto: E. C. / Vídeo: ECAudiovisual

Les cigarreres vuelven a bailar en Tabacalera

El músico candasino Pipo Prendes grabó en la fábrica, acompañado de sus trabajadoras, el videoclip de la canción que les ha dedicado

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 22:42

'Amanece Cimavilla, les cigarreres se dejan sentir; hay algarabía en las calles y en Tabacalera, un mismo latir'. Comienza así, con esta imagen en ... la que casi se puede imaginar a un grupo de mujeres subiendo al barrio alto, la letra del 'Vals de les cigarreres', la canción con la que Pipo Prendes ha querido homenajear a las trabajadoras de la fábrica de tabacos de Gijón. Y algunas de ellas, hace tan solo unos días, se volvían a juntar dentro de esas paredes que tantas veces las vieron pasar para protagonizar, con su baile y su presencia, siempre ligada a la fábrica, el videoclip que acompañará a la música del compositor candasino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  2. 2

    Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo
  3. 3

    Los menores trasladados desde Canarias ya están en Gijón: «Hacemos un llamamiento a la calma. Son chicos en situación de mucha vulnerabilidad»
  4. 4 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias
  5. 5

    Los primeros menores trasladados desde Canarias a la Península se realojarán en Gijón
  6. 6 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  7. 7

    El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo
  8. 8 Fiestas de San Mateo en Oviedo: más de un centenar de actividades con tres escenarios principales
  9. 9 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  10. 10 Restricciones al consumo de agua: aumentan los concejos de Asturias que prohíben acciones por la escasez de lluvia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Les cigarreres vuelven a bailar en Tabacalera