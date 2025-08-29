El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Lucía Peláez, Hugo Fontela, Pablo Basagoiti, Pelayo Ortega y Saturnino Noval.
Cierre del Muselo Piñole de Gijón

«Esto es cavarle una tumba a Piñole y hacerle desaparecer»

El mundo del arte rechaza el cierre temporal del museo que honra al gran pintor gijonés y se ubica en el edificio del Asilo Pola

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:46

Hay una cierta unanimidad en que no parece muy atinado cerrar un museo aunque sea de forma temporal. La noticia de que el Museo Piñole ... echará el cerrojo para permitir el inicio de las obras de la futura Oficina de la Mujer no se acoge con buenos ojos en el mundo de la cultura. El director de los museos de bellas artes de Gijón, Saturnino Noval, desde la prudencia más absoluta, se manifestaba así: «El cierre es una mala noticia porque aunque sea temporal la reapertura siempre cuesta mucho, hay que recuperar el ritmo de actividades y exposiciones y cuesta remontar», anotaba. Y añadía que se trata de un museo muy apegado a la ciudad de Gijón. «Lo mejor sería esperar a que tuviera una nueva ubicación», concluye.

