El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aspecto exterior del Museo Nicanor Piñole, sito en la gijonesa Plaza Europa. Pardo

El Ayuntamiento de Gijón abre una ronda de reuniones para explicar los planes con la colección Piñole y alcanzar un consenso

La concejala de Cultura insiste en que el traslado a Tabacalera potenciará el legado, pero entiende «que existan dudas y, para este gobierno, el diálogo es la única forma de avanzar»

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:02

El Ayuntamiento de Gijón iniciará la próxima semana una extensa ronda de reuniones con los colectivos y asociaciones culturales de la ciudad para detallar ... los planes con la colección Piñole y alcanzar un consenso. En estos encuentros, que contarán con la presencia de técnicos municipales, se explicará «de forma minuciosa» la reorganización cultural que plantea el equipo de gobierno, incluyendo así los proyectos del Centro de Arte Tabacalera, espacio que albergará el nuevo museo Piñole; la reforma del museo actual y su posterior inauguración como centro de atención a víctimas de violencia de género, y la programación prevista en torno a la figura de Nicanor Piñole para el año 2026, dentro de la que se encuentra la gran exposición que albergará el Palacio de Revillagigedo. «Estamos convencidos de que el planteamiento propuesto potencia tanto la colección del pintor como el tejido cultural de la ciudad, pero también entendemos que existan dudas. Para este gobierno, y así lo hemos demostrado en multitud de ocasiones, el diálogo es la única forma de avanzar. Es lo que vamos a hacer», explica la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  3. 3 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  4. 4 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6 Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes
  7. 7

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón
  8. 8

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»
  9. 9

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  10. 10 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: «¡Por fin lo logramos!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Gijón abre una ronda de reuniones para explicar los planes con la colección Piñole y alcanzar un consenso

El Ayuntamiento de Gijón abre una ronda de reuniones para explicar los planes con la colección Piñole y alcanzar un consenso