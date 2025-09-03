El Ayuntamiento de Gijón abre una ronda de reuniones para explicar los planes con la colección Piñole y alcanzar un consenso La concejala de Cultura insiste en que el traslado a Tabacalera potenciará el legado, pero entiende «que existan dudas y, para este gobierno, el diálogo es la única forma de avanzar»

El Ayuntamiento de Gijón iniciará la próxima semana una extensa ronda de reuniones con los colectivos y asociaciones culturales de la ciudad para detallar ... los planes con la colección Piñole y alcanzar un consenso. En estos encuentros, que contarán con la presencia de técnicos municipales, se explicará «de forma minuciosa» la reorganización cultural que plantea el equipo de gobierno, incluyendo así los proyectos del Centro de Arte Tabacalera, espacio que albergará el nuevo museo Piñole; la reforma del museo actual y su posterior inauguración como centro de atención a víctimas de violencia de género, y la programación prevista en torno a la figura de Nicanor Piñole para el año 2026, dentro de la que se encuentra la gran exposición que albergará el Palacio de Revillagigedo. «Estamos convencidos de que el planteamiento propuesto potencia tanto la colección del pintor como el tejido cultural de la ciudad, pero también entendemos que existan dudas. Para este gobierno, y así lo hemos demostrado en multitud de ocasiones, el diálogo es la única forma de avanzar. Es lo que vamos a hacer», explica la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro.

Ver 5 fotos En este sentido, dentro de esta ronda de reuniones se incluirá, además de a las asociaciones culturales, a la comisión encargada de velar por la colección Piñole y a los colectivos vecinales implicados en el proyecto. «Habla muy bien de una ciudad que la cultura sea un tema de actualidad. A partir de ahí, nuestro trabajo es intentar solventar todas las dudas y reticencias que puedan existir al respecto de estos cambios y buscar puntos de acuerdo», afirma López Moro.

