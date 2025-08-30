El Ayuntamiento de Gijón licitará el miércoles las obras del Centro de Arte Tabacalera y del nuevo Piñole El gobierno municipal defiende que su plan para llevar la colección del pintor a Cimavilla «cumple las condiciones de la donación»

La junta de gobierno prevé aprobar el miércoles, en una sesión extraordinaria, los pliegos para contrata las obras que permitirán transformar la antigua fábrica de tabacos de Cimavilla en el Centro de Arte de Tabacalera y que incluirán la construcción a su lado de dos edificios de nueva planta, uno de ellos destinado a albergar el Museo Nicanor Piñole en sustitución de su actual ubicación en el antiguo Asilo Pola de la plaza de Europa. La intención del Ayuntamiento es que la nueva sede para la colección del pintor gijonés, que será de uso exclusivo para la exposición de su obra y quedará situada junto al Cerro de Santa Catalina, pueda estar lista a lo largo del año 2017, con independencia del resto de las obras de un complejo llamado a ser la punta de lanza de la denominada Vía Gijonesa de la Cultura.

Dada la envergadura del proyecto, en marzo se publicó ya en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio previo de esta licitación, de modo que cualquier empresa comunitaria interesada en su ejecución pueda optar al contrato una vez se abra el concurso. El presupuesto de licitación rondará los 21,4 millones de euros, impuestos incluidos, y el plazo de ejecución será de 30 meses (dos años y medio), si bien la intención del gobierno local es adelantar en la medida de lo posible la parte correspondiente al nuevo Piñole.

Fuentes municipales defienden que la mudanza de esta colección a Cimavilla «cumple escrupulosamente con las condiciones que estipula la donación» de la obra por parte de la viuda de Piñole, Enriqueta Ceñal, no solo porque se le garantizará un edificio propio sino porque se minimizará en la medida de lo posible el tiempo que su legado quedará fuera del acceso público. Para compensar el cierre del actual museo, de cara a la transformación del antiguo Asilo Pola en la nueva sede de la Oficina de Políticas de Igualdad –incluyendo todos los servicios de atención que ofrece a las mujeres víctimas de violencia machista–, a finales de 2026 se organizará en el Palacio de Revillagigedo una muestra dedicada al pintor que se pretende completar con obras llegadas también de fuera de Gijón.