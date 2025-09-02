La obra de Tabacalera, en Gijón, se prolongará hasta 2029 con un coste total de más de 22 millones de euros

El proyecto técnico aprobado por la Alcaldía de Gijón para la licitación de las obras que transformarán el edificio de Tabacalera en un centro ... de arte eleva su presupuesto total por encima de los 22 millones de euros y su plazo de ejecución pasa de los 30 meses previstos inicialmente hasta los 42, lo que supone un año más de trabajo. En concreto el calendario de inversiones que maneja el Ayuntamiento para lo que considera «una actuación estratégica en el ámbito cultural y urbano» fija partidas de gasto que se prolongan hasta 2029, si bien esta misma semana el gobierno municipal remarcó su intención de que la parte correspondiente a la construcción del nuevo Museo Piñole, en un edificio independiente junto a la antigua fábrica de tabacos, esté lista para 2027.

Este miércoles la junta de gobierno celebrará una sesión extraordinaria para dar un paso necesario de cara a la licitación de estos trabajos, dado el importante volumen de recursos económicos que conlleva el proyecto. El presupuesto de obras asciende a 21.448.640 euros y «el volumen y complejidad» de las mismas impide licitarlas por lotes. Además a esta cifra hay que sumarle la correspondiente a un contrato de servicios correspondiente a la dirección de esas obras y cuyo coste ascenderá a 840.000 euros. En total, por tanto, será necesaria una inversión de 22.288.640 euros que se acometerá con carácter plurianual, a lo largo de los próximos cuatro presupuestos municipales.

En concreto la intención es aplicar 3,5 millones de euros al de 2026; 6 millones al de 2027; 6,3 millones más al de 2028 y los 6,3 millones de euros restantes al de 2029. Estas cifras superan los límites porcentuales de gasto que permite comprometer a futuro la Ley de Haciendas Locales, si bien la propia norma contempla la posibilidad de ampliarlos «con carácter excepcional», facultad que otorga al Pleno pero que las bases de ejecución del presupuesto municipal de Gijón delegan en la junta de gobierno. Y será precisamente ese incremento lo que mañana se autorice, para poder «continuar la tramitación de la licitación de las obras y de la dirección de las mismas». En concreto de los porcentajes que marca la ley, que son del 70% el primer año, el 60% el segundo y el 50% tanto el tercero como el cuarto, se pasará respectivamente al 77,4%, el 142,3%, el 150,3% y el 151,1%.

Por otra parte la asociación vecinal Jovellanos de la zona Centro señaló en un comunicado que «no nos oponemos a que se busque una nueva y mejor ubicación para el Museo Piñole, pero no vemos necesario su traslado a una ubicación provisional hasta que esté lista la definitiva. Debe seguir donde está hasta que el nuevo museo esté listo».