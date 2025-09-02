El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Estado actual del edificio de Tabacalera, pendiente de la licitación de las obras para convertirlo en un centro de arte. Pardo

La obra de Tabacalera, en Gijón, se prolongará hasta 2029 con un coste total de más de 22 millones de euros

La junta de gobierno de Gijón aprobará con carácter excepcional elevar los compromisos máximos de gasto plurianual que permite la ley de Haciendas Locales

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 2 de septiembre 2025, 06:20

El proyecto técnico aprobado por la Alcaldía de Gijón para la licitación de las obras que transformarán el edificio de Tabacalera en un centro ... de arte eleva su presupuesto total por encima de los 22 millones de euros y su plazo de ejecución pasa de los 30 meses previstos inicialmente hasta los 42, lo que supone un año más de trabajo. En concreto el calendario de inversiones que maneja el Ayuntamiento para lo que considera «una actuación estratégica en el ámbito cultural y urbano» fija partidas de gasto que se prolongan hasta 2029, si bien esta misma semana el gobierno municipal remarcó su intención de que la parte correspondiente a la construcción del nuevo Museo Piñole, en un edificio independiente junto a la antigua fábrica de tabacos, esté lista para 2027.

