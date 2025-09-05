El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Solar anexo a Tabacalera sobre el que se construirán el Edificio Piñole y la futura cafetería del complejo cultural. Arienza
Cimavilla

El Edificio Nicanor Piñole y la cafetería junto a Tabacalera, en Gijón, supondrán 6,1 millones de inversión

La pieza destinada al servicio de restauración vinculado al complejo cultural contará con una zona de terraza de más de cien metros cuadrados

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:27

Las nuevas construcciones previstas junto a la antigua fábrica de tabacos de Gijón, que incluyen el futuro Edificio Nicanor Piñole (en la zona ... colindante con la calle María Bandujo) y una cafetería con restaurante vinculada al Centro de Arte Tabacalera (en la parte más próxima al Cerro), conllevarán una inversión de 6,1 millones de euros, que representa el 41,5% del coste de unas obras cuyos pliegos serán aprobados este viernes en una sesión extraordinaria de la junta de gobierno para su inmediata salida a licitación. El presupuesto global del proyecto alcanza los 21,4 millones de euros –a los que habrá que sumar 840.000 euros más del contrato de dirección de obras–, de los que 3,9 millones corresponden a la reforma del antiguo convento y fábrica de tabacos, 6,1 millones a las edificaciones de nueva planta y 4,5 a las instalaciones de ambos espacios (electricidad, fontanería, saneamiento, climatización...). A estos precios materiales de ejecución, que sumados otros como los vinculados al control de calidad, la gestión de residuos y las medidas de seguridad y salud laboral alcanzan los 14,8 millones de euros, se suman en el presupuesto final de licitación de los trabajos un 13% correspondiente a gastos generales (1,9 millones), otro 6% del beneficio industrial estimado para la constructora que se haga cargo de las obras (893.000 euros) y el 21% de IVA (3,7 millones de euros).

