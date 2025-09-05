El Edificio Nicanor Piñole y la cafetería junto a Tabacalera, en Gijón, supondrán 6,1 millones de inversión

Solar anexo a Tabacalera sobre el que se construirán el Edificio Piñole y la futura cafetería del complejo cultural.

Las nuevas construcciones previstas junto a la antigua fábrica de tabacos de Gijón, que incluyen el futuro Edificio Nicanor Piñole (en la zona ... colindante con la calle María Bandujo) y una cafetería con restaurante vinculada al Centro de Arte Tabacalera (en la parte más próxima al Cerro), conllevarán una inversión de 6,1 millones de euros, que representa el 41,5% del coste de unas obras cuyos pliegos serán aprobados este viernes en una sesión extraordinaria de la junta de gobierno para su inmediata salida a licitación. El presupuesto global del proyecto alcanza los 21,4 millones de euros –a los que habrá que sumar 840.000 euros más del contrato de dirección de obras–, de los que 3,9 millones corresponden a la reforma del antiguo convento y fábrica de tabacos, 6,1 millones a las edificaciones de nueva planta y 4,5 a las instalaciones de ambos espacios (electricidad, fontanería, saneamiento, climatización...). A estos precios materiales de ejecución, que sumados otros como los vinculados al control de calidad, la gestión de residuos y las medidas de seguridad y salud laboral alcanzan los 14,8 millones de euros, se suman en el presupuesto final de licitación de los trabajos un 13% correspondiente a gastos generales (1,9 millones), otro 6% del beneficio industrial estimado para la constructora que se haga cargo de las obras (893.000 euros) y el 21% de IVA (3,7 millones de euros).

En la remodelación del edificio histórico destacan las partidas destinadas a trabajos de carpintería y metalistería (836.039 euros, que incluyen el amueblamiento), los de albañilería y distribución interior (606.979 euros), las tareas de conservación y restauración de espacios como el claustro, la iglesia y el patio de moja (250.715) y la instalación de ascensores y montacargas (22.304). En las nuevas edificaciones, por su parte, el mayor coste corresponde a la estructura (2,3 millones de euros), seguido de los revestimientos (1,1 millones) y los trabajos de carpintería y vidrio (976.423). El Edificio Piñole, con accesos independientes a los del Centro de Arte Tabacalera, tendrá en el sótano un salón de actos con capacidad para 400 personas, dos plantas pensadas para oficinas de servicios culturales y una planta reservada a la colección del pintor gijonés, con 490 metros cuadrados de espacios expositivos. Por su parte la pieza destinada a servicios de restauración tendrá una planta baja dedicada a bar, con más de cien metros de terraza al aire libre a su disposición al nivel de la calle Emilio Muñiz 'El Negro', y dos plantas para restaurante. La construcción de todo el complejo llevará 42 meses, con la intención de priorizar el Edificio Piñole.

