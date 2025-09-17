El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un autobús de EMTUSA, por el centro de Gijón. D. Arienza

Presupuestos del Ayuntamiento de Gijón para 2026

Emulsa incrementará su presupuesto el próximo año hasta los 52,9 millones y EMTUSA manejará 30,8

Se comprarán otros diez autobuses para renovar la flota y las inversiones en limpieza y recogida de residuos aumentarán en 1,3 millones de euros

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:45

A 52,9 millones de euros asciende el presupuesto de ingresos y gastos que maneja para el próximo ejercicio la empresa municipal Emulsa, que preside ... Rodrigo Pintueles y que es responsable de la limpieza viaria (11,7 millones), la recogida de residuos (23,9 millones), la limpieza de colegios y edificios públicos (7 millones), el cuidado de parques y jardines (9,6 millones) y la señalización viaria (600.000 euros). Estas cifras representan un incremento del 1,6% con respecto al presupuesto de este año. Contemplan además el aumento en 612.500 euros (2,1%) de la aportación económica del Ayuntamiento de Gijón, que alcanzará los 28,7 millones de euros.

