Emulsa incrementará su presupuesto el próximo año hasta los 52,9 millones y EMTUSA manejará 30,8

A 52,9 millones de euros asciende el presupuesto de ingresos y gastos que maneja para el próximo ejercicio la empresa municipal Emulsa, que preside ... Rodrigo Pintueles y que es responsable de la limpieza viaria (11,7 millones), la recogida de residuos (23,9 millones), la limpieza de colegios y edificios públicos (7 millones), el cuidado de parques y jardines (9,6 millones) y la señalización viaria (600.000 euros). Estas cifras representan un incremento del 1,6% con respecto al presupuesto de este año. Contemplan además el aumento en 612.500 euros (2,1%) de la aportación económica del Ayuntamiento de Gijón, que alcanzará los 28,7 millones de euros.

A través de la tasa de basuras prevé recaudar otros 23,6 millones de euros, un 1,5% más que este ejercicio. En el apartado de gastos, el 67% corresponderán a gastos de personal (35,7 millones, para una plantilla media de 743 personas) y un 22% a gastos de explotación (11,4 millones, que incluyen el coste del tratamiento de residuos en el vertedero de Cogersa). El proyecto presentado al consejo de administración prevé dedicar además 4,2 millones a inversiones (frente a los 2,9 que constaban en el presupuesto de este año), que incluyen entre otras partidas 775.000 euros para la renovación de contenedores e instalación de 375 unidades más en la zona rural, 450.000 euros para la renovación de cuatro barredoras, 280.000 euros para un vehículo recolector de basuras y 270.000 para un lavacontenedores.

También EMTUSA tiene cerradas sus previsiones para 2026 con un presupuesto de ingresos y gastos por 30,8 millones de euros, que representan un aumento del 2,7%. En concepto de subvención por la prestación del servicio de transporte público percibirá del Ayuntamiento 16,4 millones de euros, que es la misma aportación que se había aprobado para 2025, si bien este año a ella se sumaba una transferencia de capital de 618.000 euros para la compra de los tres microbuses que empezarán a circular en los próximos meses. El presupuesto de la empresa se basa en una estimación de 22,2 millones de viajeros, con un incremento del uso de bonos y abonos frente al billete sencillo, y en particular de la tarjeta del Consorcio de Transportes de Asturias, vía a la que fía la llegada de 1,3 millones de euros de un total de 12,9 millones por ingresos tarifarios.

La inversión aumentará hasta los 6,8 millones, que se destinarán principalmente a la compra de cinco autobuses eléctricos y cinco híbridos, en el marco del plan de renovación de flota puesto en marcha por el concejal Pelayo Barcia. El consejo de administración también tendrá sobre la mesa una propuesta de ampliación de su capital social por un importe de dos millones.