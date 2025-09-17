El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El camión de bomberos que se sustituirá con cargo a los presupuestos del próximo año. E. C.
Presupuestos del Ayuntamiento de Gijón para 2026

El nuevo parque de bomberos de Gijón se licitará en 2026 por cuatro millones de euros

La Concejalía de Seguridad Ciudadana de Gijón dedicará el próximo año 1,5 millones de euros a inversiones, incluida la renovación de un camión de bomberos

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:42

La Concejalía de Seguridad Ciudadana de Gijón, que dirige Nuria Bravo, dispondrá en los presupuestos municipales de 2026 de más de 1,5 millones ... de euros para inversiones, un capítulo en el que se dará prioridad a la renovación de equipos tanto de la Policía Local como de los Bomberos. Entre esas partidas se incluirán fondos para renovar uno de los camiones del servicio de prevención y extinción de incendios.

