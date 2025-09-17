El nuevo parque de bomberos de Gijón se licitará en 2026 por cuatro millones de euros

La Concejalía de Seguridad Ciudadana de Gijón, que dirige Nuria Bravo, dispondrá en los presupuestos municipales de 2026 de más de 1,5 millones ... de euros para inversiones, un capítulo en el que se dará prioridad a la renovación de equipos tanto de la Policía Local como de los Bomberos. Entre esas partidas se incluirán fondos para renovar uno de los camiones del servicio de prevención y extinción de incendios.

En 2026 también se pretende sacar a licitación, por cuatro millones de euros, las obras para la construcción del nuevo parque de bomberos en Roces. La intención es que los trabajos arranquen a lo largo de 2027. Por otra parte, la junta de gobierno aprobó ayer los pliegos para el nuevo contrato de alquiler para la flota de la Policía Local, que abarca el suministro de un total de 32 vehículos desde 2026 hasta 2030 por un total de 2,8 millones de euros.

Vuelta a la gasolina

A diferencia del contrato de 2021, en el que solo se admitían modelos con motor híbrido, en esta ocasión parte de los vehículos tendrán que ser de gasolina (con etiqueta 'Eco') «para garantizar la mayor potencia y autonomía posible». En concreto, se opta por esta motorización para los coches utilizados en intervenciones con detenidos, mientras las furgonetas para la unidad canina y para Protección Civil deben ser diésel. Sí se mantiene el motor híbrido para vehículos como el todoterreno de la unidad de vigilancia ambiental, así como el eléctrico para parte de los coches patrulla.