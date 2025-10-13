El Ayuntamiento de Gijón aprobará un proyecto presupuestario con inversiones por 64,1 millones

De cara al último presupuesto de año completo previo a la cita electoral de 2027, el gobierno local se ha marcado como principal objetivo pasar ... de la proyección a «la ejecución» de proyectos clave para el futuro de la ciudad. Y lo hace incluyendo en el proyecto que mañana aprobará la junta de gobierno inversiones por un total de 64,1 millones de euros para el conjunto que forman el Ayuntamiento y sus entes dependientes –organismos autónomos y empresas municipales–. El grueso corresponde a la 'casa madre', con 34,5 millones de euros, pero no menos relevantes son los fondos que dedicarán a inversión entidades como la EMA (15,2 millones, con la renovación de las redes de la Pecuaria como actuación más destacada), EMTUSA (6,8 millones, principalmente para la compra de nuevos autobuses) o Emulsa (4,2 millones para la adquisición y renovación de equipos).

De las actuaciones que pagará directamente el Ayuntamiento, son diez los proyectos que a lo largo del próximo año recibirán más de un millón de euros. De ellos el de más cuantía serán los trabajos de reforma que se están ejecutando con cofinanciación europea en el Colegio Púbico Los Campos, que para su continuidad recibirán 3,5 millones de euros. Otros proyectos en una situación similar son los que se están ejecutando en el Colegio Público de Educación de Castiello, que recibirá para las obras también ya en marcha 2,1 millones de euros, y el Colegio Rey Pelayo, con otro millón de euros. Y sin salir del ámbito educativo, para seguir adelante con la construcción de la nueva escuela infantil de El Llano (la última que se hace con dinero municipal) habrá 1,8 millones de euros.

Uno de los grandes hitos de 2026, no obstante, será el inicio de las obras para convertir la antigua fábrica de tabacos de Cimavilla en el Centro de Arte Tabacalera y construir junto a ella dos nuevos edificios, uno de ellos para la futura sede del Piñole –la actual se remodelará para albergar los servicios de Igualdad, con una inversión de 830.000 euros–. Este ambicioso proyecto de ciudad salió a licitación por 21,4 millones de euros y la previsión es que los trabajos arranquen en marzo, por lo que para las primeras actuaciones el proyecto de presupuestos reserva 2,5 millones de euros, si bien también se adjunta un plan plurianual de inversiones que en el caso de Tabacalera recoge otros 18 millones de euros más a desembolsar en 2027, 2028 y 2029.

También en varias anualidades se reparte la aportación que el Ayuntamiento hará a Gijón al Norte para la denominada 'fase 0' del plan de vías, que prevé iniciar en 2026 el derribo del viaducto de Carlos Marx, el desvío de los colectores subterráneos y la reurbanización de todo el entorno de la futura estación intermodal. A los 1,4 millones previstos para el próximo ejercicio, se sumarían en los tres años siguientes otros 8,9 millones más.

Albergue Covadonga

Para la pacificación del tráfico en el entorno del parque de La Serena y el colegio La Escuelona, también ya en marcha, habrá en 2026 un millón de euros. Y para transformar las pistas de tenis descubiertas del complejo deportivo de La Calzada en un pabellón para baloncesto y voleibol, 1,4 millones. La reforma del Albergue Covadonga arrancará con 1,2 millones –a los que habrá que sumar otros 4,2 en los dos ejercicios siguientes– y la recuperación del Hogar de Ceares se iniciará con un desembolso de 1,2 millones y la previsión de otros 925.000 euros en 2027.

Al margen de las inversiones propiamente dichas, el presupuesto municipal dedicará 3,2 millones de euros al programa de ayudas a fachadas y barrios degradados, para la quinta anualidad de una obra en Aquilino Hurlé (115.000) y las rehabilitaciones de Contrueces (1,3 millones), Portuarios (1,2) y Monteana (498.000).