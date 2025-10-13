El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Para iniciar la demolición del viaducto de Carlos Marx y la reurbanización de toda la zona, Gijón aportará el próximo año 1,4 millones. ARNALDO

El Ayuntamiento de Gijón aprobará un proyecto presupuestario con inversiones por 64,1 millones

Habrá además 3,2 millones de euros para las ayudas del programa de rehabilitación de fachadas y barrios degradados

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

De cara al último presupuesto de año completo previo a la cita electoral de 2027, el gobierno local se ha marcado como principal objetivo pasar ... de la proyección a «la ejecución» de proyectos clave para el futuro de la ciudad. Y lo hace incluyendo en el proyecto que mañana aprobará la junta de gobierno inversiones por un total de 64,1 millones de euros para el conjunto que forman el Ayuntamiento y sus entes dependientes –organismos autónomos y empresas municipales–. El grueso corresponde a la 'casa madre', con 34,5 millones de euros, pero no menos relevantes son los fondos que dedicarán a inversión entidades como la EMA (15,2 millones, con la renovación de las redes de la Pecuaria como actuación más destacada), EMTUSA (6,8 millones, principalmente para la compra de nuevos autobuses) o Emulsa (4,2 millones para la adquisición y renovación de equipos).

